Более 3,5 миллиона детей начали обучение: 2,3 миллиона учеников пошли в школы офлайн

Эксклюзив
07:50 • 3032 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 13262 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 11845 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному готовят подозрение
05:46 • 16256 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 17702 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 21781 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 20339 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 52035 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 89174 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 99659 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 36000 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 35810 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 22583 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 20281 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине04:35 • 12851 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
07:50 • 3032 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 13262 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 16256 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 17703 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 117140 просмотра
Более 3,5 миллиона детей начали обучение: 2,3 миллиона учеников пошли в школы офлайн

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Украине стартовал новый учебный год для более 3,5 миллиона детей, из которых почти 2,3 миллиона будут учиться очно, что на 103 тысячи больше, чем в прошлом году. Правительство расширяет цифровую инфраструктуру образования и планирует открыть 203 новых укрытия до конца 2026 года.

Более 3,5 миллиона детей начали обучение: 2,3 миллиона учеников пошли в школы офлайн

Сегодня в Украине начался новый учебный год для более чем 3,5 миллиона детей. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что все больше школьников имеют возможность учиться офлайн: в этом году очно пойдут в школы почти 2,3 миллиона учеников, что на 103 тысячи больше, чем в прошлом году. Об этом Свириденко сообщила в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Свириденко подчеркнула, что даже в прифронтовых городах дети получают шанс на обучение в безопасных условиях.

Семилетний Максим в Харькове войдет в новую школу с укрытием. Для него это просто класс, а для нас - символ, что будущее сильнее страха. До конца 2026 года мы планируем открыть 203 новых укрытия

- сказала она.

По ее словам, правительство расширяет цифровую инфраструктуру образования. Система "Мрия" уже охватывает учеников и учителей в более чем 2 000 школах, а в пострадавших от войны общинах открыто 406 центров цифрового обучения.

Свириденко также подчеркнула, что с сентября украинские учителя будут получать больше возможностей для профессионального развития.

Учительница Ольга из Полтавы с сентября получит доплату 2 тысячи гривен ежемесячно и сама будет выбирать, где повышать квалификацию

- отметила она.

Премьер напомнила, что война и дальше оставляет свой след в школах.

К сожалению, за некоторыми партами сегодня никого не будет. Некоторые дети пойдут в школу без отца или матери. Некоторые учителя не смогут встретить своих учеников. Каждая отремонтированная школа, каждая стипендия, каждый новый класс - это наш долг перед теми, кто отдал жизнь за наше будущее

 – сказала Свириденко.

Степан Гафтко

ОбществоОбразование
Украина
Полтава
Харьков