Более 3,5 миллиона детей начали обучение: 2,3 миллиона учеников пошли в школы офлайн

Сегодня в Украине начался новый учебный год для более чем 3,5 миллиона детей. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что все больше школьников имеют возможность учиться офлайн: в этом году очно пойдут в школы почти 2,3 миллиона учеников, что на 103 тысячи больше, чем в прошлом году. Об этом Свириденко сообщила в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Свириденко подчеркнула, что даже в прифронтовых городах дети получают шанс на обучение в безопасных условиях.

Семилетний Максим в Харькове войдет в новую школу с укрытием. Для него это просто класс, а для нас - символ, что будущее сильнее страха. До конца 2026 года мы планируем открыть 203 новых укрытия - сказала она.

По ее словам, правительство расширяет цифровую инфраструктуру образования. Система "Мрия" уже охватывает учеников и учителей в более чем 2 000 школах, а в пострадавших от войны общинах открыто 406 центров цифрового обучения.

Свириденко также подчеркнула, что с сентября украинские учителя будут получать больше возможностей для профессионального развития.

Учительница Ольга из Полтавы с сентября получит доплату 2 тысячи гривен ежемесячно и сама будет выбирать, где повышать квалификацию - отметила она.

Премьер напомнила, что война и дальше оставляет свой след в школах.

К сожалению, за некоторыми партами сегодня никого не будет. Некоторые дети пойдут в школу без отца или матери. Некоторые учителя не смогут встретить своих учеников. Каждая отремонтированная школа, каждая стипендия, каждый новый класс - это наш долг перед теми, кто отдал жизнь за наше будущее – сказала Свириденко.

Делегация Международной финансовой корпорации развития (DFC) приедет в Украину в сентябре - Свириденко