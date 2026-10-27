Apple представила iMac на M6 со значительным скачком в производительности ИИ

После презентации нового iPad mini Apple продолжает поэтапный выпуск продуктов "Pro and Tell" с запуском своей последней модели iMac. Оснащённый новыми процессорами Apple M6, он обещает "значительный прирост" производительности и возможностей ИИ благодаря дополнительным ядрам и новым нейронным ускорителям в каждом ядре. Об этом УНН пишет со ссылкой на Engadget.

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Сначала процессор M6 появился в Mac mini и Mac Studio, но теперь он доступен и в настольных компьютерах iMac начального уровня.

Как отмечается, чип M6 предлагает не только более высокую производительность на ядро, но и больше ядер в целом: до 12-ядерного ЦП, 12-ядерного ГП и двух 16-ядерных нейронных процессоров. Этот процессор наряду с более высокой пропускной способностью памяти 170 ГБ/с сделает iMac вдвое быстрее в графическом плане по сравнению с предыдущей моделью iMac M4, ускоряя ресурсоёмкие задачи, такие как редактирование фотографий и игры, заявила Apple. Модели начинаются с 16 ГБ унифицированной памяти, с возможностью выбора 24 ГБ и 32 ГБ.

Поскольку он в основном предназначен для работы, Apple утверждает, что iMac на 50 процентов быстрее в таких задачах, как Microsoft Excel, по сравнению с iMac M4, или в 2,5 раза быстрее, чем модель M1. Однако этих машин вполне достаточно для ресурсоёмких задач, таких как редактирование фотографий и даже видеомонтаж. По словам Apple, он также обеспечивает до двукратного прироста производительности в играх с трассировкой лучей.

Однако, как и в случае с моделями Mini и Studio, Apple сосредоточена на продвижении возможностей iMac в области искусственного интеллекта. Здесь дополнительная скорость гораздо заметнее: производительность ИИ на устройстве в LM Studio до пяти раз выше по сравнению с моделью M4 или в 12 раз выше, чем у модели M1.

Эта производительность ИИ, пишет издание, важна на фоне того, как iMac с macOS 27 работает на следующем поколении Apple Intelligence с Siri AI, которую Apple называет значительно более функциональной, чем старая Siri. Пользователи iMac смогут использовать этот ИИ для таких задач, как выполнение заданий и поиск информации в электронных письмах и фотографиях. Siri AI также встроена в Spotlight, поэтому, как отмечается, можно находить ответы на любые вопросы и задавать вопросы. В то же время отмечается, что Apple Intelligence пока недоступна в Европе.

4,5K 24-дюймовый дисплей Retina с яркостью 500 нит и широким цветовым охватом P3 остался без изменений. Однако iMac с процессором M6 имеет новые возможности Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также 2,5-гигабитный Ethernet, обеспечивающий на 250 процентов более высокую скорость, чем раньше. В отличие от последней версии Mac Studio, он при этом поддерживает только Thunderbolt 4, а не вдвое более быстрый Thunderbolt 5. Тем не менее можно подключить до двух внешних дисплеев 6K, если требуется дополнительное рабочее пространство.

Среди других особенностей — 12-мегапиксельная камера Center Stage, выбор из семи цветов, а также аксессуары в цвет корпуса и Touch ID. Заказы на новый iMac с процессором M6 откроются 28 октября по цене от 1499 долларов США с 10-ядерным процессором, 10-ядерным процессором и 16 ГБ оперативной памяти или 1699 долларов США с 12-ядерным процессором и 12-ядерным графическим процессором.

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