"Прийшов увечері і чекав під зливою" - у світі покупці вишикувались у черги, щоб купити перший складаний iPhone

$45.050.0350.440.13
ukenru
12:45 • 10061 перегляди
У Києві за вересень пошкоджено близько десяти дата-центрів - Корецький
12:30 • 10885 перегляди
Усі чотири аеропорти москви зупинили роботу через повітряну тривогу
12:22 • 12272 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів
12:05 • 8172 перегляди
Україна і росія обмінялись полоненими: додому повернулось 270 захисниківPhotoVideo
11:02 • 11596 перегляди
Україна хоче перенести митні перевірки до країн ЄС на тлі загрози дронів рф - FT
Ексклюзив
10:30 • 17551 перегляди
Економіка України наближається до критичної межі: експерти попереджають, що скорочення бронювання посилить падіння
10:04 • 11370 перегляди
Переговори рф, США та України планують в Абу-Дабі у першій половині листопада - кремль
09:43 • 11173 перегляди
Податок на посилки до €150 затвердив Зеленський - коли очікувати подорожчання
08:59 • 11893 перегляди
Обмеження Starlink для України наразі не зняті - "Флеш"
23 жовтня, 07:59 • 13977 перегляди
Пів мільйона українців без світла через атаки рф, у Києві та низці областей - аварійні відключення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.9м/с
79%
755мм
Популярнi новини
Меган Фокс "не турбує" роман колишнього MGK з Дакотою Джонсон23 жовтня, 05:49 • 21779 перегляди
Starshield для України: з США пролунали суперечливі одна одній заяви - AP23 жовтня, 06:36 • 10025 перегляди
ШІ-агентів залишили наодинці без жодних завдань - результат вразив дослідників23 жовтня, 07:09 • 16835 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі повернувся до редакції 2023 року попри тривале доопрацювання - Федерація профспілок23 жовтня, 07:39 • 22140 перегляди
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?23 жовтня, 07:42 • 21485 перегляди
Публікації
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів12:22 • 12260 перегляди
Економіка України наближається до критичної межі: експерти попереджають, що скорочення бронювання посилить падіння
Ексклюзив
10:30 • 17544 перегляди
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?23 жовтня, 07:42 • 21568 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі повернувся до редакції 2023 року попри тривале доопрацювання - Федерація профспілок23 жовтня, 07:39 • 22226 перегляди
Чи згорять кредити й зникнуть гроші з рахунків: що буде, якщо Україна знищить дата-центри російських банків?
Ексклюзив
23 жовтня, 05:40 • 25824 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Сі Цзіньпін
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Фінляндія
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Фінське цілодобове шоу про цуценят зібрало мільйони глядачів та стало телехітомPhoto13:50 • 1530 перегляди
Меган Маркл відреагувала на розслідування щодо її батька - у чому його підозрюють13:49 • 1578 перегляди
"Прийшов увечері і чекав під зливою" - у світі покупці вишикувались у черги, щоб купити перший складаний iPhone13:12 • 3554 перегляди
Дженна Ортега зробила шокуючу заяву про кар'єру перед новим сезоном "Венздей"Video11:40 • 6358 перегляди
ШІ-агентів залишили наодинці без жодних завдань - результат вразив дослідників23 жовтня, 07:09 • 16912 перегляди
Актуальне
Starlink
The Guardian
Серіали
Фільм
Eurofighter Typhoon

"Прийшов увечері і чекав під зливою" - у світі покупці вишикувались у черги, щоб купити перший складаний iPhone

Київ • УНН

 • 3552 перегляди

Apple випустила складаний iPhone Duo, який зустріли чергами від Сінгапуру до Берліна. Оглядачі хвалять дизайн, але вказують на компроміси.

"Прийшов увечері і чекав під зливою" - у світі покупці вишикувались у черги, щоб купити перший складаний iPhone
REUTERS/Go Nakamura

Перший складаний iPhone від Apple — iPhone Duo — надійшов у продаж у п’ятницю. Шанувальники та покупці вишикувалися в черги, щоб отримати новий пристрій — від Сінгапуру й Шанхаю до Лондона та Берліна, передає УНН із посиланням на Reuters.

У перших оглядах відзначають вдалий дизайн Duo та майже непомітний шарнір, проте вказують на певні компроміси щодо камери, відсутність адаптації деяких програм до нового дисплея, а також на те, що в складеному стані пристрій менш зручний для виконання швидких завдань.

Рідкісний комп'ютер Apple із підписом Возняка продали за рекордні $1,15 млн16.10.26, 16:19 • 22396 переглядiв

Нижче наведено коментарі деяких шанувальників і покупців:

ПОЛ ФРЕНСІС, МЕНЕДЖЕР БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ЛОНДОНСЬКИЙ МАГАЗИН):

"Дехто вважає, що це божевілля. Я й сам так думаю. Я прийшов сюди вчора о пів на десяту вечора і стояв під зливою, чекаючи на новий телефон. Коли Apple випускає щось на кшталт такого складаного пристрою — заради цього я готовий стояти під проливним дощем".

ПАТРІСІЯ АЛВЕС, 29 РОКІВ, АДМІНІСТРАТОР У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (ЛОНДОНСЬКИЙ МАГАЗИН):

"Я хвилювалася через відеоогляди, але насправді пристрій дуже хороший... Оформлення попереднього замовлення було справжньою "кривавою битвою", як усі й казали, але нам таки вдалося його отримати".

ЖЕРОМ ШЕФФЕР, ШАНУВАЛЬНИК IPHONE (БЕРЛІНСЬКИЙ МАГАЗИН):

"Ціна доволі висока. До того ж, багато програмних функцій у ЄС поки що недоступні... Але, попри це, пристрій вийшов справді чудовим".

УГО МАРФАНІ, 21 РІК, СТУДЕНТ (ЛОНДОНСЬКИЙ МАГАЗИН):

"Він набагато тонший, ніж я очікував. Користуватися ним і складати його — одне задоволення. У нього такий приємний, чіткий звук клацання".

ПАТРІК ВОЛЬТЕР, ШАНУВАЛЬНИК IPHONE (БЕРЛІНСЬКИЙ МАГАЗИН):

"Мені завжди було незручно носити із собою окремий планшет... Зрештою, цей пристрій, ймовірно, замінить усі інші (планшети)".

СТУДЕНТ МАРТІН ДЕМЕТЕР, 21 РІК, У МАГАЗИНІ В ЛОНДОНІ:

"Я вирішив стати в чергу, бо, очевидно, кількість товару досить обмежена. Якби я не став у чергу, то, ймовірно, отримав би пристрій лише в січні. А чекати до січня мені зовсім не хотілося".

ПРАЦІВНИК БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КЕМЕРОН КАТБЕРТСОН, 33 РОКИ, У МАГАЗИНІ В ЛОНДОНІ:

"Гадаю, за складаними телефонами — майбутнє, адже вони пропонують набагато ширші можливості порівняно зі звичайними смартфонами".

ПОКУПЕЦЬ, ПРАЦІВНИК СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛЮ ВЕЙ, 26 РОКІВ, У МАГАЗИНІ В ШАНХАЇ:

"Можливо, спершу такі пристрої й справляють враження. Але під час тривалого користування можуть виявитися певні недоліки в програмному забезпеченні... тому я придбав його в день початку продажів, щоб випробувати".

ПОКУПЕЦЬ, ПРАЦІВНИК ІГРОВОЇ ІНДУСТРІЇ ЛУКАС ЛІ, 36 РОКІВ, У МАГАЗИНІ В ШАНХАЇ:

"Тепер, коли на ринок вийшла компанія Apple, з’явилася надія, що такі пристрої стануть масовим явищем".

Від 120 до майже 200 тисяч гривень: де і коли українці зможуть придбати iPhone Duo21.10.26, 19:45 • 66901 перегляд

Антоніна Туманова

СвітТехнологіїУНН Lite
Техніка
Reuters
Сінгапур
Apple
Лондон
Берлін