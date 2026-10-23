"Прийшов увечері і чекав під зливою" - у світі покупці вишикувались у черги, щоб купити перший складаний iPhone

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Перший складаний iPhone від Apple — iPhone Duo — надійшов у продаж у п’ятницю. Шанувальники та покупці вишикувалися в черги, щоб отримати новий пристрій — від Сінгапуру й Шанхаю до Лондона та Берліна, передає УНН із посиланням на Reuters.

У перших оглядах відзначають вдалий дизайн Duo та майже непомітний шарнір, проте вказують на певні компроміси щодо камери, відсутність адаптації деяких програм до нового дисплея, а також на те, що в складеному стані пристрій менш зручний для виконання швидких завдань.

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Нижче наведено коментарі деяких шанувальників і покупців:

ПОЛ ФРЕНСІС, МЕНЕДЖЕР БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ЛОНДОНСЬКИЙ МАГАЗИН):

"Дехто вважає, що це божевілля. Я й сам так думаю. Я прийшов сюди вчора о пів на десяту вечора і стояв під зливою, чекаючи на новий телефон. Коли Apple випускає щось на кшталт такого складаного пристрою — заради цього я готовий стояти під проливним дощем".

ПАТРІСІЯ АЛВЕС, 29 РОКІВ, АДМІНІСТРАТОР У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (ЛОНДОНСЬКИЙ МАГАЗИН):

"Я хвилювалася через відеоогляди, але насправді пристрій дуже хороший... Оформлення попереднього замовлення було справжньою "кривавою битвою", як усі й казали, але нам таки вдалося його отримати".

ЖЕРОМ ШЕФФЕР, ШАНУВАЛЬНИК IPHONE (БЕРЛІНСЬКИЙ МАГАЗИН):

"Ціна доволі висока. До того ж, багато програмних функцій у ЄС поки що недоступні... Але, попри це, пристрій вийшов справді чудовим".

УГО МАРФАНІ, 21 РІК, СТУДЕНТ (ЛОНДОНСЬКИЙ МАГАЗИН):

"Він набагато тонший, ніж я очікував. Користуватися ним і складати його — одне задоволення. У нього такий приємний, чіткий звук клацання".

ПАТРІК ВОЛЬТЕР, ШАНУВАЛЬНИК IPHONE (БЕРЛІНСЬКИЙ МАГАЗИН):

"Мені завжди було незручно носити із собою окремий планшет... Зрештою, цей пристрій, ймовірно, замінить усі інші (планшети)".

СТУДЕНТ МАРТІН ДЕМЕТЕР, 21 РІК, У МАГАЗИНІ В ЛОНДОНІ:

"Я вирішив стати в чергу, бо, очевидно, кількість товару досить обмежена. Якби я не став у чергу, то, ймовірно, отримав би пристрій лише в січні. А чекати до січня мені зовсім не хотілося".

ПРАЦІВНИК БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КЕМЕРОН КАТБЕРТСОН, 33 РОКИ, У МАГАЗИНІ В ЛОНДОНІ:

"Гадаю, за складаними телефонами — майбутнє, адже вони пропонують набагато ширші можливості порівняно зі звичайними смартфонами".

ПОКУПЕЦЬ, ПРАЦІВНИК СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛЮ ВЕЙ, 26 РОКІВ, У МАГАЗИНІ В ШАНХАЇ:

"Можливо, спершу такі пристрої й справляють враження. Але під час тривалого користування можуть виявитися певні недоліки в програмному забезпеченні... тому я придбав його в день початку продажів, щоб випробувати".

ПОКУПЕЦЬ, ПРАЦІВНИК ІГРОВОЇ ІНДУСТРІЇ ЛУКАС ЛІ, 36 РОКІВ, У МАГАЗИНІ В ШАНХАЇ:

"Тепер, коли на ринок вийшла компанія Apple, з’явилася надія, що такі пристрої стануть масовим явищем".

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