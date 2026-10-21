Від 120 до майже 200 тисяч гривень: де і коли українці зможуть придбати iPhone Duo

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В Україні новинку від Apple — iPhone Duo — можна буде придбати у магазинах і на сайтах кількох великих ритейлів побутової техніки вже 30 жовтня. Про це повідомляє УНН.

Замовити довгоочікуваний смартфон можна буде в інтернет-магазині АЛЛО. Ритейл пропонує моделі у білому (Star White) та темно-синьому (Night Sky) кольорах з обємом оперативної пам'яті (ОП) від 256 та 512 Гб до 1-2 ТБ.

Крім того, у мережі пропонують скористатися сервісом обміну та отримайте знижку на купівлю нового пристрою при обміні старого.

Зробити це можна буде вже 30 жовтня.

В інтернет-магазині MOYO на запит УНН про можливість придбати новий телефон від Apple відповіли таке:

"iPhone Duo зʼявиться в Україні вже 30 жовтня. Цього дня вже можна буде забрати по передзамовленню".

Зі стартом продажу iPhone Duo поки не визначилися у "Цитрусі". Пояснюють, що все залежить від постачальника, який поки не визначився з конкретною датою постачання.

"Наразі, дата поставлення даного товару не зазначена компаніями виробника та постачальника. Ми також, разом з вами очікуємо поставлення даного товару", — відповіла менеджерка мережі магазинів електроніки.

Вона також уточнила, що товар можна попередньо замовити на сайті.

"Щойно смартфон стане доступний до продажу, менеджери інтернет-магазину почнуть телефонувати клієнтам, котрі залишали передзамовлення", — сказала менеджерка.

Крім того, представниця "Цитрусу" закцентувала на тому, що ціна iPhone Duo стане відома лише після того, як магазин отримає смартфон для продажу.

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"Формування вартості товару залежить від великої кількості факторів, у тому числі, від вартості пристрою на момент поставлення. Якщо кінцева вартість товару вас не влаштує, ви зможете відмовитись від подальшого оформлення замовлення", — деталізувала вона.

Зауважимо, що навіть у тих мережах, які готові розпочати продаж нового iPhone вже 30 жовтня, поки не встановили ціну на новинку. Вона зазначена лише на сайті мережі магазинів eStore.ua. Там смартфон на 256 Гб пропонують купити за 119 тис 999 грн, телефон на 512 ГБ коштує 132 тис 999 грн, а iPhone на 1ТБ можна придбати за 159 тис 999 грн. Найдорожче коштує iPhone Duo на 2ТБ: за нього доведеться заплатити 198 тис 999 грн.

Apple попередила про дефіцит iPhone Duo на старті продажів: смартфони розкупили за лічені хвилини

Американська компанія Apple повідомила, що її перший складаний смартфон iPhone Duo буде доступний в обмеженій кількості у фірмових магазинах під час офіційного старту продажів 23 жовтня. Попередні онлайн-замовлення на новинку розкупили за лічені хвилини, через що деяким покупцям доведеться чекати на доставку до січня 2027 року.

У компанії зазначили, що у п'ятницю, 23 жовтня, покупці зможуть особисто відвідати магазини Apple Store, щоб ознайомитися з новою моделлю смартфона. Водночас кількість пристроїв, доступних для придбання без попереднього замовлення, буде обмеженою. Представники Apple наголосили, що компанія докладає зусиль, аби якомога швидше забезпечити покупців новими смартфонами.

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Але доступність iPhone Duo залежатиме від країни. Зокрема, придбати пристрій без попереднього замовлення зможуть покупці у США, Канаді, Австралії, Мексиці, Великій Британії та більшості європейських країн. Однак навіть на цих ринках кількість смартфонів у вільному продажу буде невеликою. Водночас у материковому Китаї, Франції, Індії, Японії, Південній Кореї, Малайзії, Таїланді, Тайвані, Гонконзі та Об'єднаних Арабських Еміратах магазини обслуговуватимуть лише покупців, які оформили замовлення через інтернет. Винятком стане Макао, де смартфони можна буде придбати без попереднього замовлення, однак їхні запаси також будуть обмеженими.

Чому виник дефіцит iPhone Duo

Apple представила свій перший складаний смартфон у вересні 2026 року. Новинка стала виходом американської компанії на ринок, де вже протягом кількох років представлені преміальні пристрої Samsung та Huawei. За оцінками аналітиків, однією з причин обмежених поставок може бути складність виробництва iPhone Duo.

На відміну від традиційних смартфонів, нова модель обладнана спеціальним шарнірним механізмом, який забезпечує складання та розкладання пристрою. Його виготовлення в промислових масштабах потребує складніших технологічних процесів. Експерти припускають, що Apple знадобиться додатковий час, щоб наростити обсяги виробництва.

Водночас компанія поки не оприлюднила точних даних щодо кількості виготовлених смартфонів і загального обсягу попередніх замовлень.

Що відомо про новий смартфон

iPhone Duo став першим складаним смартфоном в історії Apple. Пристрій отримав зовнішній дисплей діагоналлю 5,4 дюйма та внутрішній екран діагоналлю 7,6 дюйма.

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Початкова вартість новинки на американському ринку становить 1999 доларів за версію з накопичувачем на 256 ГБ.

Попередні замовлення на смартфон стартували 16 жовтня, однак через значний попит терміни доставки окремих конфігурацій уже перенесли на кінець січня 2027 року.