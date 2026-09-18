За ціною вживаного авто - в Україні стартували передзамовлення iPhone 18 Pro
Київ • УНН
В Україні відкрили передзамовлення iPhone 18 Pro та Pro Max за ціною до 165 тисяч гривень. Продажі стартують 25 вересня.
Сьогодні, 18 вересня, в Україні відкрили передзамовлення на нові смартфони Apple – iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Вартість варіюється від 78 тис. гривень і до 165 тис. гривень, пише УНН.
Деталі
Так, вартість iPhone 18 Pro у кольорах Silver, Black, Glacier, Burgundy в Україні сягає:
- 256 ГБ – 78 тис. гривень;
- 512 ГБ – 91 тис. гривень;
- 1 ТБ – 118 тис. гривень;
- 2 ТБ – 158 тис. гривень.
Ціни на iPhone 18 Pro Max стартують від 85 тис. гривень:
- 512 ГБ – 98 тис. гривень;
- 1 ТБ – 124 тис. гривень;
- 2 ТБ – 165 тис. гривень.
Для порівняння, iPhone 17 Pro в Україні стартував від 67 тис. грн за версію з 256 ГБ.
Зазначимо, передзамовлення на новинки стартували сьогодні, 18 вересня, а продажі мають розпочатися 25 вересня.
Нагадаємо
Компанія Apple 9 вересня провела щорічну презентацію нових продуктів, головними прем'єрами якої стали смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, а також перший складаний iPhone. Захід став особливим і для самої корпорації, адже це була перша велика презентація Apple під керівництвом нового генерального директора Джона Тернуса.