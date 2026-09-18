За ціною вживаного авто - в Україні стартували передзамовлення iPhone 18 Pro

$44.660.0651.240.21
ukenru
17:24 • 7220 перегляди
Білий дім підтверджує, що Трамп сьогодні підпише закон про "пекельні санкції" проти рф - журналіст
15:58 • 24169 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 25427 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
18 вересня, 13:49 • 16258 перегляди
В Україні переглянуть чисельність чиновників і кількість заступників міністрів
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 23051 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 10:36 • 26293 перегляди
БЕБ не може самостійно розширювати поняття Податкового кодексу і встановлювати нові правила оподаткування - юрист
18 вересня, 09:54 • 17722 перегляди
Україна отримала від ЄС 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і дронів
18 вересня, 09:09 • 16474 перегляди
Війська рф вдарили по електричці на Харківщині, двоє людей зазнали серйозних травм
18 вересня, 07:30 • 17782 перегляди
У Польщі третій день поспіль призупиняють роботу аеропортів на тлі російських атак на Україну
18 вересня, 02:25 • 30234 перегляди
Трамп запропонує путіну економічні угоди до завершення війни рф проти України - NYT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.4м/с
70%
750мм
Популярнi новини
Ціна на російську нафту вперше з квітня перевищила $120 за барель через зростання попиту у Китаї - Reuters18 вересня, 12:35 • 5744 перегляди
Лужний назвав склад юнацької збірної на товариський турнір в Іспанії14:49 • 10118 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo14:57 • 13696 перегляди
"Залишали позиції, кидали майно". Третій корпус Білецького паралізував елітний підрозділ РФ "Рубікон"16:05 • 11156 перегляди
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto16:16 • 10371 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto16:16 • 10452 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video15:58 • 24176 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo14:57 • 13774 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 25434 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 23060 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Ліндсі Грем
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Угорщина
Київська область
Реклама
УНН Lite
Із антигероя в героя - голкіпер “Оболоні” Федорівський став другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гриVideo16:55 • 3758 перегляди
Лужний назвав склад юнацької збірної на товариський турнір в Іспанії14:49 • 10185 перегляди
Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя17 вересня, 00:05 • 66590 перегляди
Барак Обама оплакує домашнього улюбленця, який помер після 13 років проживання у родиніPhoto16 вересня, 23:05 • 70059 перегляди
Племінниці Тревіса Келсі вигадали особливе ім'я для Тейлор Свіфт після її весілля з футболістом16 вересня, 22:06 • 62377 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Truth Social
Bild
Фільм

За ціною вживаного авто - в Україні стартували передзамовлення iPhone 18 Pro

Київ • УНН

 • 2482 перегляди

В Україні відкрили передзамовлення iPhone 18 Pro та Pro Max за ціною до 165 тисяч гривень. Продажі стартують 25 вересня.

За ціною вживаного авто - в Україні стартували передзамовлення iPhone 18 Pro

Сьогодні, 18 вересня, в Україні відкрили передзамовлення на нові смартфони Apple – iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Вартість варіюється від 78 тис. гривень і до 165 тис. гривень, пише УНН. 

Деталі

Так, вартість iPhone 18 Pro у кольорах Silver, Black, Glacier, Burgundy в Україні сягає: 

  • 256 ГБ – 78 тис. гривень;
    • 512 ГБ – 91 тис. гривень;
      • 1 ТБ – 118 тис. гривень;
        • 2 ТБ – 158 тис. гривень.

          Ціни на iPhone 18 Pro Max стартують від 85 тис. гривень: 

          • 512 ГБ – 98 тис. гривень;
            • 1 ТБ – 124 тис. гривень;
              • 2 ТБ – 165 тис. гривень.

                Для порівняння, iPhone 17 Pro в Україні стартував від 67 тис. грн за версію з 256 ГБ. 

                Зазначимо, передзамовлення на новинки стартували сьогодні, 18 вересня, а продажі мають розпочатися 25 вересня.

                Нагадаємо

                Компанія Apple 9 вересня провела щорічну презентацію нових продуктів, головними прем'єрами якої стали смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, а також перший складаний iPhone. Захід став особливим і для самої корпорації, адже це була перша велика презентація Apple під керівництвом нового генерального директора Джона Тернуса. 

                Павло Башинський

                ЕкономікаТехнології
                Техніка
                Україна
                Apple