По цене подержанного автомобиля — в Украине стартовали предзаказы на iPhone 18 Pro

Сегодня, 18 сентября, в Украине открыли предзаказ на новые смартфоны Apple — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость варьируется от 78 тыс. гривен до 165 тыс. гривен, пишет УНН.

Детали

Так, стоимость iPhone 18 Pro в цветах Silver, Black, Glacier, Burgundy в Украине достигает:

256 ГБ — 78 тыс. гривен;

512 ГБ — 91 тыс. гривен;

1 ТБ — 118 тыс. гривен;

2 ТБ — 158 тыс. гривен.

Цены на iPhone 18 Pro Max стартуют от 85 тыс. гривен:

512 ГБ — 98 тыс. гривен;

1 ТБ — 124 тыс. гривен;

2 ТБ — 165 тыс. гривен.

Для сравнения, iPhone 17 Pro в Украине стартовал от 67 тыс. грн за версию с 256 ГБ.

Отметим, предзаказы на новинки стартовали сегодня, 18 сентября, а продажи должны начаться 25 сентября.

Напомним

Компания Apple 9 сентября провела ежегодную презентацию новых продуктов, главными премьерами которой стали смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также первый складной iPhone. Мероприятие стало особенным и для самой корпорации, поскольку это была первая крупная презентация Apple под руководством нового генерального директора Джона Тернуса.