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По цене подержанного автомобиля — в Украине стартовали предзаказы на iPhone 18 Pro

Киев • УНН

 • 2502 просмотра

В Украине открыли предзаказы на iPhone 18 Pro и Pro Max по цене до 165 тысяч гривен. Продажи стартуют 25 сентября.

По цене подержанного автомобиля — в Украине стартовали предзаказы на iPhone 18 Pro

Сегодня, 18 сентября, в Украине открыли предзаказ на новые смартфоны Apple — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость варьируется от 78 тыс. гривен до 165 тыс. гривен, пишет УНН. 

Детали

Так, стоимость iPhone 18 Pro в цветах Silver, Black, Glacier, Burgundy в Украине достигает: 

  • 256 ГБ — 78 тыс. гривен;
    • 512 ГБ — 91 тыс. гривен;
      • 1 ТБ — 118 тыс. гривен;
        • 2 ТБ — 158 тыс. гривен.

          Цены на iPhone 18 Pro Max стартуют от 85 тыс. гривен: 

          • 512 ГБ — 98 тыс. гривен;
            • 1 ТБ — 124 тыс. гривен;
              • 2 ТБ — 165 тыс. гривен.

                Для сравнения, iPhone 17 Pro в Украине стартовал от 67 тыс. грн за версию с 256 ГБ. 

                Отметим, предзаказы на новинки стартовали сегодня, 18 сентября, а продажи должны начаться 25 сентября.

                Напомним

                Компания Apple 9 сентября провела ежегодную презентацию новых продуктов, главными премьерами которой стали смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также первый складной iPhone. Мероприятие стало особенным и для самой корпорации, поскольку это была первая крупная презентация Apple под руководством нового генерального директора Джона Тернуса. 

                Павел Башинский

                ЭкономикаТехнологии
                Техника
                Украина
                Apple Inc.