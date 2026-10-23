"Пришел вечером и ждал под ливнем" — по всему миру покупатели выстроились в очереди, чтобы купить первый складной iPhone

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Первый складной iPhone от Apple — iPhone Duo — поступил в продажу в пятницу. Поклонники и покупатели выстроились в очереди, чтобы получить новое устройство — от Сингапура и Шанхая до Лондона и Берлина, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В первых обзорах отмечают удачный дизайн Duo и почти незаметный шарнир, однако указывают на определенные компромиссы в отношении камеры, отсутствие адаптации некоторых приложений к новому дисплею, а также на то, что в сложенном состоянии устройством менее удобно выполнять быстрые задачи.

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Ниже приведены комментарии некоторых поклонников и покупателей:

ПОЛ ФРЭНСИС, МЕНЕДЖЕР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛОНДОНСКИЙ МАГАЗИН):

"Некоторые считают, что это безумие. Я и сам так думаю. Я пришел сюда вчера в половине десятого вечера и стоял под проливным дождем, ожидая новый телефон. Когда Apple выпускает что-то вроде этого складного устройства — ради этого я готов стоять под проливным дождем".

ПАТРИСИЯ АЛВЕС, 29 ЛЕТ, АДМИНИСТРАТОР В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЛОНДОНСКИЙ МАГАЗИН):

"Я переживала из-за видеообзоров, но на самом деле устройство очень хорошее... Оформление предварительного заказа было настоящей "кровавой битвой", как все и говорили, но нам все же удалось его получить".

ЖЕРОМ ШЕФФЕР, ПОКЛОННИК IPHONE (БЕРЛИНСКИЙ МАГАЗИН):

"Цена довольно высокая. Кроме того, многие программные функции в ЕС пока недоступны... Но, несмотря на это, устройство действительно получилось великолепным".

УГО МАРФАНИ, 21 ГОД, СТУДЕНТ (ЛОНДОНСКИЙ МАГАЗИН):

"Он намного тоньше, чем я ожидал. Пользоваться им и складывать его — одно удовольствие. У него такой приятный, четкий звук щелчка".

ПАТРИК ВОЛЬТЕР, ПОКЛОННИК IPHONE (БЕРЛИНСКИЙ МАГАЗИН):

"Мне всегда было неудобно носить с собой отдельный планшет... В конце концов, это устройство, вероятно, заменит все остальные (планшеты)".

СТУДЕНТ МАРТИН ДЕМЕТЕР, 21 ГОД, В МАГАЗИНЕ В ЛОНДОНЕ:

"Я решил встать в очередь, потому что, очевидно, количество товара довольно ограничено. Если бы я не встал в очередь, то, вероятно, получил бы устройство только в январе. А ждать до января мне совсем не хотелось".

РАБОТНИК БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КЭМЕРОН КАТБЕРТСОН, 33 ГОДА, В МАГАЗИНЕ В ЛОНДОНЕ:

"Думаю, за складными телефонами — будущее, ведь они предлагают гораздо более широкие возможности по сравнению с обычными смартфонами".

ПОКУПАТЕЛЬ, РАБОТНИК СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЮ ВЭЙ, 26 ЛЕТ, В МАГАЗИНЕ В ШАНХАЕ:

"Возможно, сначала такие устройства и производят впечатление. Но при длительном использовании могут обнаружиться определенные недостатки в программном обеспечении... поэтому я купил его в день начала продаж, чтобы испытать".

ПОКУПАТЕЛЬ, РАБОТНИК ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ ЛУКАС ЛИ, 36 ЛЕТ, В МАГАЗИНЕ В ШАНХАЕ:

"Теперь, когда компания Apple вышла на рынок, появилась надежда, что такие устройства станут массовым явлением".

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