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Financial Times
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ЄС хоче ввести податок для американського бігтеху - ЗМІ

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Брюссель розглядає розширення збору CORE для великих компаній, зокрема Apple, Meta та Google. Так ЄС прагне збільшити доходи й уникнути конфлікту зі США.

ЄС хоче ввести податок для американського бігтеху - ЗМІ

Брюссель розглядає можливість оподаткування великих американських технологічних груп (Big Tech) за допомогою розширення збору для великих корпорацій у спробі збільшити доходи ЄС, уникаючи при цьому негативної реакції з боку адміністрації Трампа. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Європейська комісія, за повідомленням, як пише Reuters, працює над новими способами отримання більшого доходу від таких технологічних груп, як Apple, Meta та Google, не виділяючи їх окремо.

У повідомленні йдеться, що Брюссель розглядав зміни до своєї пропозиції "Корпоративний ресурс для Європи" (CORE), яка вимагатиме від усіх компаній, що працюють у ЄС, з річним доходом понад 100 мільйонів євро (112,32 мільйона доларів), сплачувати щорічний одноразовий податковий внесок.

У своєму нинішньому вигляді CORE вимагає від цих компаній сплачувати фіксований щорічний збір обсягом від 100 000 до 750 000 євро, що охоплює лише невелику частину прибутку багатонаціональної компанії.

"Деякі столиці (ЄС) виступають проти чисто цифрового податку, оскільки не хочуть засмучувати американців, а багато інших виступають проти CORE, – сказав FT чиновник ЄС. - Рішення полягає в тому, щоб розширити (податок), щоб він охоплював практично всі великі компанії".

"Єврокомісія, як і раніше, готова підтримати Раду (ЄС) та Європейський парламент у досягненні угоди щодо нового пакету власних ресурсів... оскільки вони є важливими для забезпечення належного фінансування наших спільних пріоритетів протягом наступного десятиліття", – заявив Reuters речник виконавчого органу ЄС.

Apple, Google, Meta та Асоціація комп’ютерної та комунікаційної промисловості (CCIA), яка представляє кілька американських технологічних компаній, не одразу відповіли на запити Reuters про коментарі поза звичайними робочими годинами.

Президент США Дональд Трамп у червні погрожував 100% митним тарифом на всі товари з будь-якої країни, яка стягує податок на цифрові послуги з американських компаній.

Офіс торгового представника США, який давно погрожує європейським країнам відповідними тарифами, якщо вони стягнуть такі податки, стверджує, що ці збори дискримінують американські компанії, які домінують у цьому секторі в усьому світі.

У ЄС хочуть запровадити нові податки, щоб країни менше платили до бюджету блоку10.09.26, 01:18 • 3960 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвітТехнології
Європейський парламент
Європейська комісія
Financial Times
Reuters
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Apple
Google