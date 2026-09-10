У ЄС хочуть запровадити нові податки, щоб країни менше платили до бюджету блоку

Президент Європейської ради Антоніу Кошта виступив за запровадження нових загальноєвропейських податків, які мають зменшити прямі внески держав-членів до бюджету ЄС. Про це він заявив після переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, повідомляє Politico, пише УНН.

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Ми не можемо вимагати більшого від держав-членів. Нам потрібно створити нові власні ресурси, щоб захистити національні бюджети – заявив Кошта.

Питання стало одним із ключових у переговорах щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Німеччина, на яку припадає близько чверті фінансування бюджету блоку, виступає проти суттєвого збільшення своїх витрат.

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Канцлер Німеччини закликав скоротити на "кілька сотень мільярдів" запропонований Єврокомісією бюджет обсягом майже €2 трлн. За його словами, таке збільшення витрат є "просто непомірним", оскільки оплачувати його зрештою доведеться європейським платникам податків.

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Кошта натомість вважає нові загальноєвропейські податки необхідними для фінансування спільних напрямів, зокрема оборони та підвищення конкурентоспроможності ЄС.

Єврокомісія раніше розраховувала отримувати від нових джерел доходів близько €66 млрд щороку. Поки країни погодилися лише на збори в межах механізму вуглецевого коригування на кордоні та на незібрані електронні відходи, які разом можуть приносити близько €20 млрд на рік.

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