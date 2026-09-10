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У ЄС хочуть запровадити нові податки, щоб країни менше платили до бюджету блоку

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Антоніу Кошта закликав створити нові податки ЄС для фінансування оборони й конкурентоспроможності. Німеччина вимагає скоротити бюджет блоку.

У ЄС хочуть запровадити нові податки, щоб країни менше платили до бюджету блоку

Президент Європейської ради Антоніу Кошта виступив за запровадження нових загальноєвропейських податків, які мають зменшити прямі внески держав-членів до бюджету ЄС. Про це він заявив після переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Ми не можемо вимагати більшого від держав-членів. Нам потрібно створити нові власні ресурси, щоб захистити національні бюджети

– заявив Кошта.

Питання стало одним із ключових у переговорах щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Німеччина, на яку припадає близько чверті фінансування бюджету блоку, виступає проти суттєвого збільшення своїх витрат.

Мерц вимагає скоротити бюджет ЄС на сотні мільярдів

Канцлер Німеччини закликав скоротити на "кілька сотень мільярдів" запропонований Єврокомісією бюджет обсягом майже €2 трлн. За його словами, таке збільшення витрат є "просто непомірним", оскільки оплачувати його зрештою доведеться європейським платникам податків.

ЄС планує до 2030 року створити спільну відповідь на загрози росії - Кошта27.08.26, 12:18 • 4898 переглядiв

Кошта натомість вважає нові загальноєвропейські податки необхідними для фінансування спільних напрямів, зокрема оборони та підвищення конкурентоспроможності ЄС.

Єврокомісія раніше розраховувала отримувати від нових джерел доходів близько €66 млрд щороку. Поки країни погодилися лише на збори в межах механізму вуглецевого коригування на кордоні та на незібрані електронні відходи, які разом можуть приносити близько €20 млрд на рік.

Каллас скасувала запуск оборонної групи ЄС через тиск дипломатів - Politico07.09.26, 12:51 • 21061 перегляд

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Антоніу Кошта
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Європейська рада
Німеччина
Берлін