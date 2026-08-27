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ЄС планує до 2030 року створити спільну відповідь на загрози росії - Кошта

Київ • УНН

 • 562 перегляди

ЄС прагне до 2030 року підготувати спільну реакцію на гібридні загрози росії. Для цього розглядають нові джерела фінансування.

ЄС планує до 2030 року створити спільну відповідь на загрози росії - Кошта

Євросоюз хоче до 2030 року спільно протидіяти гібридним загрозам з боку росії. Про це під час зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою заявив голова Європейської ради Антоніо Кошта, передає УНН з посиланням на LRT.

Деталі

За його словами, ЄС має план бути готовим до спільного реагування на загрози, що виникають, до 2030 року.

Ми маємо план бути готовими до 2030 року мати спільну відповідь, бути готовими до спільної реакції на цю загрозу 

- заявив голова Європейської ради.

Він додав, що над підготовкою до реагування на гібридні загрози працюють усі держави-члени ЄС, Європейська комісія та інші інституції Співтовариства.

Усі держави-члени, Європейська комісія та всі європейські інституції працюють разом, щоб ми могли протидіяти тим загрозам, які є загрозою не лише для однієї держави-члена, а для нас усіх

 - сказав європейський чиновник.

Як зазначив Кошта, однією з головних цілей буде пошук балансу між зростаючими потребами ЄС та обмеженими фінансовими ресурсами. На думку голови Європейської ради, не можна економити за рахунок конкурентоспроможності, безпеки чи оборони, але водночас необхідно зберегти фінансування для фермерів, регіонів та регіональної згуртованості.

Для забезпечення додаткового фінансування розглядаються два основні шляхи - збільшення внесків держав-членів або використання ресурсів Євросоюзу. Наразі пріоритетом є досягнення згоди щодо нових джерел доходів ЄС

 - підкреслив Кошта.

У ЄС хочуть відновити план використання заморожених активів рф для України - FT27.08.26, 12:14 • 8974 перегляди

Євген Устименко

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Антоніу Кошта
Гітанас Науседа
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