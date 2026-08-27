ЄС планує до 2030 року створити спільну відповідь на загрози росії - Кошта
Київ • УНН
ЄС прагне до 2030 року підготувати спільну реакцію на гібридні загрози росії. Для цього розглядають нові джерела фінансування.
Євросоюз хоче до 2030 року спільно протидіяти гібридним загрозам з боку росії. Про це під час зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою заявив голова Європейської ради Антоніо Кошта, передає УНН з посиланням на LRT.
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За його словами, ЄС має план бути готовим до спільного реагування на загрози, що виникають, до 2030 року.
Ми маємо план бути готовими до 2030 року мати спільну відповідь, бути готовими до спільної реакції на цю загрозу
Він додав, що над підготовкою до реагування на гібридні загрози працюють усі держави-члени ЄС, Європейська комісія та інші інституції Співтовариства.
Усі держави-члени, Європейська комісія та всі європейські інституції працюють разом, щоб ми могли протидіяти тим загрозам, які є загрозою не лише для однієї держави-члена, а для нас усіх
Як зазначив Кошта, однією з головних цілей буде пошук балансу між зростаючими потребами ЄС та обмеженими фінансовими ресурсами. На думку голови Європейської ради, не можна економити за рахунок конкурентоспроможності, безпеки чи оборони, але водночас необхідно зберегти фінансування для фермерів, регіонів та регіональної згуртованості.
Для забезпечення додаткового фінансування розглядаються два основні шляхи - збільшення внесків держав-членів або використання ресурсів Євросоюзу. Наразі пріоритетом є досягнення згоди щодо нових джерел доходів ЄС
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