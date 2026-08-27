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У ЄС хочуть відновити план використання заморожених активів рф для України - FT

Київ • УНН

 • 17242 перегляди

Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща зокрема закликають Єврокомісію відновити роботу над використанням понад €200 млрд активів рф. Бельгія побоюється юридичних і фінансових ризиків.

У ЄС хочуть відновити план використання заморожених активів рф для України - FT

Країни ЄС, включаючи Швецію, Нідерланди, Іспанію та Польщу, закликають Брюссель відновити зусилля щодо використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України "у відповідь на побоювання, що Київ зіткнеться з новою кризою щодо фінансування", повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Плани щодо фінансування України з використанням понад 200 мільярдів євро активів російського центрального банку, що зберігаються в ЄС під санкціями, провалилися минулої зими, на тлі того, як Бельгія, де знаходиться більшість цих активів, заблокувала цю ініціативу, вказує видання.

"Але лист від коаліції держав до Європейської комісії містить заклик до виконавчого органу ЄС відновити роботу над концепцією", за словами чотирьох осіб, ознайомлених з документом, та "прохання роз'яснень щодо будь-якого прогресу в альтернативних правових та технічних рамках, які могли б забезпечити вирішення проблеми вето Бельгії".

"Зараз саме час розпочати нову дискусію про те, як ми можемо продовжувати використовувати заморожені активи росії на благо України та нас самих", – сказала міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Штенергард. "Це справедливий і розумний спосіб забезпечити, щоб Україна могла захистити себе та всю Європу", - вказала вона.

Одне з джерел сказало, що це був "заклик до Єврокомісії виконати технічну роботу" для використання активів та полегшення бюджетних потреб Києва. "Очікується, що лист буде надіслано у четвер", пише видання.

"Кредит у 90 млрд євро є проявом зобов'язання ЄС підтримувати Україну, але його явно недостатньо", – сказала Штенергард.

"Нам [потрібно] переконатися, що не лише одна чи дві держави-члени несуть відповідальність за це", – сказала людина, ознайомлена з документом.

У грудні країни ЄС погодилися "продовжити роботу над… створенням репараційного кредиту на основі залишків готівки, пов’язаних із заблокованими активами росії". Але з того часу жодного спілкування з цього питання не було, тому країни зараз просять звіт про прогрес, сказали джерела.

Бельгія заблокувала план минулого року через побоювання, що їй доведеться брати на себе будь-яке повернення активів у разі юридичних оскаржень з боку росії.

"Ніхто ще не запропонував нової пропозиції, яка не зіткнеться з тими ж політичними бар’єрами, що існували в грудні", – сказав чиновник ЄС, ознайомлений з внутрішніми обговореннями. "У нас немає чарівного білого кролика, якого можна було б витягнути з капелюха", - додав він.

"Але ми можемо поекспериментувати та налаштувати ті ж юридичні пропозиції, і якщо політичне середовище зміниться, можливо, вони будуть ухвалені", – додали вони.

Бельгія все ще має ті ж побоювання, що й минулого року, побоюючись правових заходів відплати з боку росії та попереджаючи про ризики для фінансових ринків унаслідок торкання суверенних активів, пише видання.

"Нічого не змінилося з часу дебатів та катастрофи минулого разу", – сказало одне із джерел.

Заклик повернутися до пропозиції щодо знерухомлених активів збігається із загостренням дебатів щодо розміру та фінансування наступного семирічного спільного бюджету ЄС. Деякі дипломати припустили, що додаткове фінансування для України може стати частиною цих дебатів та посилити тиск на країни, щоб ті знайшли альтернативні джерела готівки.

Euroclear відмовився від коментарів, пише видання.

Чому за війну мають платити європейці? - Латвія закликала використати заморожені активи рф на користь України24.08.26, 19:59 • 3894 перегляди

Юлія Шрамко

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