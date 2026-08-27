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В ЕС хотят возобновить план использования замороженных активов рф для Украины - FT

Киев • УНН

 • 13573 просмотра

Швеция, Нидерланды, Испания и Польша, в частности, призывают Европейскую комиссию возобновить работу над использованием более €200 млрд активов рф. Бельгия опасается юридических и финансовых рисков.

В ЕС хотят возобновить план использования замороженных активов рф для Украины - FT

Страны ЕС, включая Швецию, Нидерланды, Испанию и Польшу, призывают Брюссель возобновить усилия по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины "в ответ на опасения, что Киев столкнется с новым кризисом с  финансированием", сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Планы по финансированию Украины с использованием более 200 миллиардов евро активов российского центрального банка, хранящихся в ЕС и находящихся под санкциями, провалились прошлой зимой на фоне того, что Бельгия, где находится большинство этих активов, заблокировала эту инициативу, указывает издание.

"Но письмо коалиции государств в адрес Европейской комиссии содержит призыв к исполнительному органу ЕС возобновить работу над концепцией", по словам четырех человек, ознакомленных с документом, и "просьбу предоставить разъяснения относительно любого прогресса в рамках альтернативных правовых и технических механизмов, которые могли бы обеспечить решение проблемы бельгийского вето".

"Сейчас самое время начать новую дискуссию о том, как мы можем продолжать использовать замороженные активы россии на благо Украины и нас самих", — сказала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард. "Это справедливый и разумный способ обеспечить, чтобы Украина могла защищать себя и всю Европу", — указала она.

Один из источников сказал, что это был "призыв к Еврокомиссии провести техническую работу" по использованию активов и облегчению бюджетных потребностей Киева. "Ожидается, что письмо будет отправлено в четверг", пишет издание.

"Кредит в размере 90 млрд евро является проявлением обязательства ЕС поддерживать Украину, но его явно недостаточно", — сказала Стенергард.

"Нам [нужно] убедиться, что не только одно или два государства-члена несут за это ответственность", — сказал человек, ознакомленный с документом.

В декабре страны ЕС согласились "продолжить работу над… созданием репарационного кредита на основе остатков денежных средств, связанных с заблокированными активами россии". Но с тех пор никакого общения по этому вопросу не было, поэтому сейчас страны просят предоставить отчет о прогрессе, сообщили источники.

Бельгия заблокировала план в прошлом году из-за опасений, что ей придется взять на себя ответственность за любое возвращение активов в случае юридических исков со стороны россии.

"Никто еще не предложил нового предложения, которое не столкнулось бы с теми же политическими препятствиями, что существовали в декабре", — сказал чиновник ЕС, ознакомленный с внутренними обсуждениями. "У нас нет волшебного белого кролика, которого можно было бы достать из шляпы", — добавил он.

"Но мы можем поэкспериментировать и настроить те же юридические предложения, и если политическая среда изменится, возможно, они будут приняты", — добавили они.

Бельгия по-прежнему испытывает те же опасения, что и в прошлом году, опасаясь ответных юридических мер со стороны россии и предупреждая о рисках для финансовых рынков вследствие затрагивания суверенных активов, пишет издание.

"Ничего не изменилось со времени дебатов и катастрофы в прошлый раз", — сказал один из источников.

Призыв вернуться к предложению об обездвиженных активах совпадает с обострением дебатов о размере и финансировании следующего семилетнего общего бюджета ЕС. Некоторые дипломаты предположили, что дополнительное финансирование для Украины может стать частью этих дебатов и усилить давление на страны, чтобы они нашли альтернативные источники денежных средств.

Euroclear отказался от комментариев, пишет издание.

Почему за войну должны платить европейцы? — Латвия призвала использовать замороженные активы рф в пользу Украины24.08.26, 19:59 • 3890 просмотров

Юлия Шрамко

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