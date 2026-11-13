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Трамп купив акції Nvidia на мільйони доларів перед зміною правил експорту чипів до Китаю

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Трамп купив акції Nvidia на суму до 5 млн доларів перед скасуванням обмежень на експорт чипів до Китаю. Після цього акції зросли.

Трамп купив акції Nvidia на мільйони доларів перед зміною правил експорту чипів до Китаю
Фото: Kent Nishimura/AFP

Президент США Дональд Трамп придбав акції виробника чипів Nvidia на суму до 5 мільйонів доларів за кілька днів до скасування обмежень на експорт американських технологій до Китаю. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Президент придбав акції на суму до 5 мільйонів доларів, перш ніж скасувати правило часів Байдена, яке обмежувало можливості Nvidia продавати продукцію Китаю. Аналіз показав, що Дональд Трамп придбав акції Nvidia на мільйони доларів, приймаючи рішення щодо політики Америки щодо Китаю, які були вигідні для виробника чіпів. У травні 2025 року адміністрація Трампа скасувала правило часів Байдена, розроблене для запобігання експорту до Китаю найсучасніших чіпів штучного інтелекту, вироблених у США. Це правило мало на меті зміцнити власну індустрію чіпів США та захистити Америку від того, що широко вважалося загрозою національній безпеці: можливості того, що Китай може розробити передовий штучний інтелект 

– пише видання.

Згідно з публічними фінансовими звітами, Трамп придбав акції Nvidia на суму від 1 до 5 мільйонів доларів незадовго до скасування обмежень. Такі дані наводить антикорупційна організація DeKleptocracy. За інформацією видання, він також придбав акції інших технологічних компаній, включаючи Apple, Meta та Microsoft.

Акції Nvidia зросли в ціні одразу після того, як Трамп оголосив про скасування правила та після того, як він купив акції. У грудні 2025 року Трамп заявив, що дозволить Nvidia продавати чіпи H200 Китаю, рішення, яке було схвалено Міністерством торгівлі в січні 2026 року. Це був суперечливий крок. H200 були одними з найсучасніших чіпів компанії – у шість разів кращими за те, що було доступно в Китаї на той час, зазначили експерти 

– пише видання.

За наявною інформацією, рада з міжнародних відносин заявила, що продаж H200 може посилити можливості китайських центрів обробки даних для штучного інтелекту та зміцнити технологічного конкурента США.

Публічні фінансові звіти Трампа свідчать про те, що він здійснив щонайменше три покупки акцій Nvidia протягом кількох днів після оголошення про це, всі на суму від 250 001 до 500 000 доларів 

– пише видання.

Нагадаємо

Трамп помилково купив акції Kura Sushi USA на суму до 5 млн доларів. Ймовірно, мережу суші переплутали з відомим виробником комп'ютерного обладнання.  

Алла Кіосак

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