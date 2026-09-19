На кордоні з Польщею вже виявили першу спробу незаконного ввезення в Україну IPhone 18
Київ • УНН
Двоє мешканців Львівщини намагалися ввезти смартфони через «зелений коридор» без декларування. Гаджети вилучили, склали протоколи.
Митники зупинили перші спроби незаконного ввезення в Україну нових iPhone 18 Pro. Гаджети намагалися провезти через кордон без декларування та сплати митних платежів. Про це повідомляє Державна митна служба, передає УНН.
Деталі
Митники зупинили перші спроби незаконного ввезення в Україну IPhone 18. Їх без декларування переміщували через кордон автомобілями 32-річний та 24-річна мешканці Львівщини смугою спрощеного митного контролю "зелений коридор"
Під час огляду транспортних засобів працівники митниці виявили новенькі Apple iPhone 18 Pro Max, вартість яких перевищувала дозволену норму для ввезення без декларування та оподаткування митними платежами. За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Гаджети вилучені.
Нагадаємо
Компанія Apple 9 вересня провела щорічну презентацію нових продуктів, головними прем'єрами якої стали смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, а також перший складаний iPhone. Захід став особливим і для самої корпорації, адже це була перша велика презентація Apple під керівництвом нового генерального директора Джона Тернуса.
18 вересня в Україні відкрили передзамовлення на нові смартфони Apple – iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Вартість варіюється від 78 тис. гривень і до 165 тис. гривень