На границе с Польшей уже выявили первую попытку незаконного ввоза в Украину iPhone 18
Киев • УНН
Двое жителей Львовской области пытались ввезти смартфоны через «зелёный коридор» без декларирования. Гаджеты изъяли, составили протоколы.
Таможенники пресекли первые попытки незаконного ввоза в Украину новых iPhone 18 Pro. Гаджеты пытались провезти через границу без декларирования и уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает УНН.
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Таможенники пресекли первые попытки незаконного ввоза в Украину iPhone 18. Их без декларирования перемещали через границу на автомобилях 32-летний и 24-летняя жители Львовской области по полосе упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор»
Во время осмотра транспортных средств сотрудники таможни обнаружили новые Apple iPhone 18 Pro Max, стоимость которых превышала разрешенную норму для ввоза без декларирования и обложения таможенными платежами. По этим фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Гаджеты изъяты.
Напомним
Компания Apple 9 сентября провела ежегодную презентацию новых продуктов, главными премьерами которой стали смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также первый складной iPhone. Мероприятие стало особенным и для самой корпорации, поскольку это была первая крупная презентация Apple под руководством нового генерального директора Джона Тернуса.
18 сентября в Украине открыли предзаказ на новые смартфоны Apple — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость варьируется от 78 тыс. гривен до 165 тыс. гривен