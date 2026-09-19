На границе с Польшей уже выявили первую попытку незаконного ввоза в Украину iPhone 18

Таможенники пресекли первые попытки незаконного ввоза в Украину новых iPhone 18 Pro. Гаджеты пытались провезти через границу без декларирования и уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает УНН.

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Таможенники пресекли первые попытки незаконного ввоза в Украину iPhone 18. Их без декларирования перемещали через границу на автомобилях 32-летний и 24-летняя жители Львовской области по полосе упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор» - говорится в сообщении.

Во время осмотра транспортных средств сотрудники таможни обнаружили новые Apple iPhone 18 Pro Max, стоимость которых превышала разрешенную норму для ввоза без декларирования и обложения таможенными платежами. По этим фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Гаджеты изъяты.

Напомним

Компания Apple 9 сентября провела ежегодную презентацию новых продуктов, главными премьерами которой стали смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также первый складной iPhone. Мероприятие стало особенным и для самой корпорации, поскольку это была первая крупная презентация Apple под руководством нового генерального директора Джона Тернуса.

18 сентября в Украине открыли предзаказ на новые смартфоны Apple — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость варьируется от 78 тыс. гривен до 165 тыс. гривен