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Xiaomi планує вивести електромобілі на європейський ринок у 2027 році

Київ • УНН

 • 788 перегляди

Xiaomi планує продавати електромобілі в Європі з 2027 року та створює дилерську мережу. У Китаї компанія вже поставила понад 700 тисяч авто.

Xiaomi планує вивести електромобілі на європейський ринок у 2027 році
Фото: Xiaomi/dpa

Китайський гігант електроніки Xiaomi планує вивести свої електромобілі на ринок Європи з 2027 року. Про це компанія оголосила на технологічній виставці IFA в Берліні 3 вересня, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

Компанія підписала листи про наміри з групами автодилерів щодо створення мережі майстерень та виставкових зал.

"Xiaomi Auto прагне довгострокових інвестицій у Європу", - сказав у четвер віцепрезидент Xiaomi Auto та керівник міжнародного бізнесу Юй Ліго.

Він заявив, що поряд з існуючим дослідницьким центром компанії в Мюнхені, місцеві дилерські партнери є ключем до надійного виходу на ринок.

Що відомо про автомобілі Xiaomi

У Китаї Xiaomi поставила понад 700 000 автомобілів з моменту запуску свого електричного седана SU7 навесні 2024 року, згідно з даними компанії. Донедавна група утримувалася від виходу на європейський ринок, стверджуючи, що її виробничі потужності повністю поглинаються внутрішнім попитом.

Однак нещодавно спостерігачі зазначили, що Xiaomi активно демонструє продуктивність своїх автомобілів у Німеччині. На трасі Нюрбургринг Нордшляйфе виробник встановив кілька рекордів кола: серійна модель SU7 Ultra отримала рекорд кола для електричних автомобілів класу люкс, а позашляховик YU7 GT нещодавно повністю автономно проїхав трасу без водія.

У Китаї, найбільшому у світі автомобільному ринку, Xiaomi досягла за рекордні терміни того, чого не вдалося зробити багатьом технологічним компаніям: успішно перетворилася на надійного виробника автомобілів. З моменту дебюту спортивного седана SU7 навесні 2024 року компанія вийшла на перше місце серед китайських виробників електромобілів трохи більше ніж за два роки.

На відміну від конкурентів, які прагнуть завоювати частку ринку за рахунок бюджетних електромобілів, Xiaomi позиціонувала себе в преміальному та технологічному сегменті з вищою маржою.

Лінійка SU7 стала бестселером серед седанів у Китаї за ціною понад 200 000 юанів (близько 24 000 євро або 30 000 доларів США), тоді як нещодавно представлений позашляховик YU7 зафіксував понад 240 000 обов'язкових замовлень лише за 18 годин. Таким чином, автомобільний підрозділ перетворився на найсильніший рушій зростання групи поряд з її бізнесом смартфонів.

Чим займається Xiaomi

Xiaomi є третім за величиною виробником смартфонів у світі – після Apple та Samsung. Її вихід на автомобільний ринок є частиною стратегії групи "Людина x Автомобіль x Дім" (Human x Car x Home), за допомогою якої Xiaomi прагне об'єднати автомобілі, смартфони та підключену домашню електроніку за допомогою власної операційної системи та ШІ-додатків. Поряд з цим, компанія оголосила на IFA, що також розширить європейську пропозицію свого бренду побутової техніки Mijia та власної лінійки напівпровідників XRING.

IFA 2026 у Берліні: які новинки техніки покажуть світу 03.09.26, 15:29 • 36287 переглядiв

Юлія Шрамко

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Європа
Німеччина
Китай
Apple
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