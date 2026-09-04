Xiaomi планирует вывести электромобили на европейский рынок в 2027 году

Фото: Xiaomi/dpa

Китайский гигант электроники Xiaomi планирует вывести свои электромобили на рынок Европы с 2027 года. Об этом компания объявила 3 сентября на технологической выставке IFA в Берлине, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Компания подписала письма о намерениях с группами автодилеров по созданию сети мастерских и выставочных залов.

"Xiaomi Auto стремится к долгосрочным инвестициям в Европу", — заявил в четверг вице-президент Xiaomi Auto и руководитель международного бизнеса Ю Лиго.

Он заявил, что наряду с существующим исследовательским центром компании в Мюнхене местные дилерские партнеры являются ключом к надежному выходу на рынок.

Что известно об автомобилях Xiaomi

В Китае Xiaomi поставила более 700 000 автомобилей с момента запуска своего электрического седана SU7 весной 2024 года, согласно данным компании. До недавнего времени группа воздерживалась от выхода на европейский рынок, утверждая, что ее производственные мощности полностью поглощаются внутренним спросом.

Однако недавно наблюдатели отметили, что Xiaomi активно демонстрирует характеристики своих автомобилей в Германии. На трассе Нюрбургринг Нордшляйфе производитель установил несколько рекордов круга: серийная модель SU7 Ultra установила рекорд круга для электромобилей класса люкс, а внедорожник YU7 GT недавно полностью автономно проехал трассу без водителя.

В Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира, Xiaomi в рекордные сроки достигла того, чего не удалось сделать многим технологическим компаниям: успешно превратилась в надежного производителя автомобилей. С момента дебюта спортивного седана SU7 весной 2024 года компания вышла на первое место среди китайских производителей электромобилей чуть более чем за два года.

В отличие от конкурентов, стремящихся завоевать долю рынка за счет бюджетных электромобилей, Xiaomi позиционировала себя в премиальном и технологическом сегменте с более высокой маржой.

Линейка SU7 стала бестселлером среди седанов в Китае стоимостью более 200 000 юаней (около 24 000 евро или 30 000 долларов США), тогда как недавно представленный внедорожник YU7 получил более 240 000 обязательных заказов всего за 18 часов. Таким образом, автомобильное подразделение превратилось в самый сильный драйвер роста группы наряду с ее бизнесом смартфонов.

Чем занимается Xiaomi

Xiaomi является третьим по величине производителем смартфонов в мире — после Apple и Samsung. Выход компании на автомобильный рынок является частью стратегии группы "Человек x Автомобиль x Дом" (Human x Car x Home), с помощью которой Xiaomi стремится объединить автомобили, смартфоны и подключенную домашнюю электронику посредством собственной операционной системы и приложений с использованием ИИ. Наряду с этим компания объявила на IFA, что также расширит европейское предложение своего бренда бытовой техники Mijia и собственной линейки полупроводников XRING.

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