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Apple Watch Series 12 отримав чип S11 і рекордно частий моніторинг серця

Київ • УНН

 • 1104 перегляди

Apple представила Apple Watch Series 12 із чипом S11, новими сенсорами та захистом Ceramic Shield 2. Автономність сягає 24 годин.

Apple Watch Series 12 отримав чип S11 і рекордно частий моніторинг серця

Компанія Apple під час щорічної презентації у середу, 9 вересня, окрім нових iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, представила наступне покоління смарт-годинників Apple Watch. Компанія представила Apple Watch 12, який на відміну від свого попередника має новий чип, отримав оновлену систему сенсорів, передає УНН

Деталі 

Новий Apple Watch Series 12 , вартість якого стартує від 399 доларів, отримав 8 кольорів: 

  • Pearl White ceramic; 
    • Night Blue ceramic;
      • Dark Bronze aluminum;
        • Light Gold aluminum;
          • Black aluminum;
            • Space Gray aluminum;
              • Radiant Gold titanium;
                • Natural titanium. 

                  Apple Watch 12 отримав алюмінієвий корпус, який оснащений покриттям Ceramic Shield 2, яке є міцнішим за будь-яке скло для смарт-годинників і на 60 % міцнішим за Ion‑X.11

                  Годинник отримав розширене відстеження здоров'я та фізичної форми. Найкращий пристрій для здорового способу життя став ще кориснішим. Повністю оновлена система моніторингу здоров’я, оснащена вдосконаленими оптичними та електричними датчиками, у поєднанні з чіпом S11 забезпечує моніторинг серцевого ритму з вищою частотою. 

                  Оновлені основні датчики та більші, енергоефективніші зелені світлодіоди надають вам більш детальні дані про серце, що дозволяє отримувати більш змістовні висновки. 

                  Завдяки найточнішому вимірюванню частоти серцебиття серед носимих пристроїв Apple Watch Series 12 вимірює варіабельність серцевого ритму кожні п’ять хвилин і фіксує показники частоти серцебиття у фоновому режимі кожні п’ять секунд - це найчастіші вимірювання, які коли-небудь здійснювалися на Apple Watch. А завдяки оновленому додатку "Частота серцебиття" та новим функціональним елементам циферблата ви можете легко переглядати свої показники в будь-який час.

                  Також Apple Watch має класифікацію WR 50M12 та IP6X13, що ідеально підходить для використання в басейні чи океані на глибині до 6 метрів і повністю захищений від пилу.

                  Новий годинник зможе працювати до 24 годин у режимі звичайного використання. А завдяки швидкій зарядці всього за 15 хвилин ви отримаєте до 12 додаткових годин автономної роботи.

                  Для порівняння, Apple Watch 11 працював на чипі S10; включав стандартизовані датчики температури, ЕКГ, рівня кисню та покращене відстеження сну з оцінкою Sleep Score; мав стандартний режим роботи до 18–24 годин; та мав базове оновлення скла Ion-X з додатковим керамічним захистом у версіях з алюмінієвим корпусом. 

                  Нагадаємо 

                  Компанія Apple 9 вересня провела щорічну презентацію нових продуктів, головними прем'єрами якої стали смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, а також перший складаний iPhone. Захід став особливим і для самої корпорації, адже це була перша велика презентація Apple під керівництвом нового генерального директора Джона Тернуса.

                  Павло Башинський

                  Технології
                  Apple