Apple Watch Series 12 получил чип S11 и рекордно частый мониторинг сердца

Компания Apple во время ежегодной презентации в среду, 9 сентября, помимо новых iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, представила следующее поколение смарт-часов Apple Watch. Компания представила Apple Watch 12, которые, в отличие от предшественника, получили новый чип и обновлённую систему датчиков, передаёт УНН.

Детали

Новые Apple Watch Series 12, стоимость которых начинается от 399 долларов, получили 8 вариантов расцветки:

Керамика Pearl White;

Керамика Night Blue;

Алюминий Dark Bronze;

Алюминий Light Gold;

Чёрный алюминий;

Алюминий Space Gray;

Титан Radiant Gold;

Натуральный титан.

Apple Watch 12 получили алюминиевый корпус, оснащённый покрытием Ceramic Shield 2, которое прочнее любого стекла для смарт-часов и на 60 % прочнее Ion‑X.11

Часы получили расширенные функции отслеживания здоровья и физической формы. Лучшее устройство для здорового образа жизни стало ещё полезнее. Полностью обновлённая система мониторинга здоровья, оснащённая усовершенствованными оптическими и электрическими датчиками, в сочетании с чипом S11 обеспечивает мониторинг сердечного ритма с более высокой частотой.

Обновлённые основные датчики и более крупные, энергоэффективные зелёные светодиоды предоставляют более подробные данные о сердце, позволяя получать более содержательные выводы.

Благодаря самому точному измерению частоты сердечных сокращений среди носимых устройств Apple Watch Series 12 измеряют вариабельность сердечного ритма каждые пять минут и фиксируют показатели частоты сердечных сокращений в фоновом режиме каждые пять секунд — это самые частые измерения, которые когда-либо выполнялись на Apple Watch. А благодаря обновлённому приложению "Частота сердечных сокращений" и новым функциональным элементам циферблата вы можете легко просматривать свои показатели в любое время.

Apple Watch также имеют классификацию WR 50M12 и IP6X13, что идеально подходит для использования в бассейне или океане на глубине до 6 метров, а также полностью защищены от пыли.

Новые часы смогут работать до 24 часов в режиме обычного использования. А благодаря быстрой зарядке всего за 15 минут вы получите до 12 дополнительных часов автономной работы.

Для сравнения, Apple Watch 11 работали на чипе S10; включали стандартизированные датчики температуры, ЭКГ, уровня кислорода и улучшенное отслеживание сна с оценкой Sleep Score; имели стандартный режим работы до 18–24 часов; а также базовое обновление стекла Ion-X с дополнительной керамической защитой в версиях с алюминиевым корпусом.

Напомним

Компания Apple 9 сентября провела ежегодную презентацию новых продуктов, главными премьерами которой стали смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также первый складной iPhone. Мероприятие стало особенным и для самой корпорации, поскольку это была первая крупная презентация Apple под руководством нового генерального директора Джона Тернуса.