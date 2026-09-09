Apple Watch Series 12 получил чип S11 и рекордно частый мониторинг сердца

$44.470.0051.640.04
ukenru
20:34 • 2392 просмотра
Россия вечером атаковала 3 района Харькова, есть пострадавшие и попадание в многоэтажку
20:21 • 4638 просмотра
Виткоффа и Кушнера могут заменить на директора ЦРУ на переговорах между РФ и Украиной
18:32 • 16455 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto
Эксклюзив
17:35 • 21459 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
17:07 • 14403 просмотра
В Умань уже прибыли 15 тыс. паломников — как в городе заботятся о безопасности во время Рош ха-ШанаPhoto
15:56 • 15790 просмотра
Беспилотная опасность за Полярным кругом: рф жалуется, что Украина атаковала завод на Ямале
15:33 • 15157 просмотра
По делу врачей Odrex суд заслушал возражения защиты одного из обвиняемых в медицинской халатности
9 сентября, 12:42 • 22352 просмотра
путин исказил Трампу ситуацию на фронте, чтобы оказать давление на Украину - ISW
9 сентября, 08:54 • 28917 просмотра
Россия атаковала «шахедом» поезд Харьков — Изюм, есть пострадавшие
9 сентября, 06:47 • 36471 просмотра
В Киеве вражеский БПЛА попал в 24-этажный дом, есть пострадавшие
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2.5м/с
53%
747мм
Популярные новости
Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии по поводу замороженных активов рф - Reuters9 сентября, 11:44 • 19410 просмотра
Под Киевом новорождённая девочка выпала с шестого этажа, спасти её не удалось9 сентября, 12:13 • 13228 просмотра
В больнице умерли две женщины, раненные во время атаки на поезд "Киев-Сумы"9 сентября, 12:17 • 7620 просмотра
Дело экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы о незаконном обогащении передали в суд9 сентября, 12:54 • 9248 просмотра
Автомобильные номерные знаки Украины — какие бывают, что означают буквы и цифрыPhoto9 сентября, 13:26 • 26054 просмотра
публикации
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto18:32 • 16455 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
17:35 • 21459 просмотра
Автомобильные номерные знаки Украины — какие бывают, что означают буквы и цифрыPhoto9 сентября, 13:26 • 26082 просмотра
Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат9 сентября, 06:00 • 46636 просмотра
С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей
Эксклюзив
8 сентября, 17:02 • 59097 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Виталий Кличко
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Сумы
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон рассказала о диагнозе, после которого врачи отводили ей около 10 лет жизни9 сентября, 01:05 • 46464 просмотра
Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса8 сентября, 23:05 • 46996 просмотра
Сальма Хайек отметила 60-летие откровенными фотографиями с купания в океанеPhoto8 сентября, 22:06 • 42571 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 99820 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 94452 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Техника
Су-57

Apple Watch Series 12 получил чип S11 и рекордно частый мониторинг сердца

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Apple представила Apple Watch Series 12 с чипом S11, новыми сенсорами и защитой Ceramic Shield 2. Автономность достигает 24 часов.

Apple Watch Series 12 получил чип S11 и рекордно частый мониторинг сердца

Компания Apple во время ежегодной презентации в среду, 9 сентября, помимо новых iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, представила следующее поколение смарт-часов Apple Watch. Компания представила Apple Watch 12, которые, в отличие от предшественника, получили новый чип и обновлённую систему датчиков, передаёт УНН

Детали

Новые Apple Watch Series 12, стоимость которых начинается от 399 долларов, получили 8 вариантов расцветки: 

  • Керамика Pearl White; 
    • Керамика Night Blue;
      • Алюминий Dark Bronze;
        • Алюминий Light Gold;
          • Чёрный алюминий;
            • Алюминий Space Gray;
              • Титан Radiant Gold;
                • Натуральный титан. 

                  Apple Watch 12 получили алюминиевый корпус, оснащённый покрытием Ceramic Shield 2, которое прочнее любого стекла для смарт-часов и на 60 % прочнее Ion‑X.11

                  Часы получили расширенные функции отслеживания здоровья и физической формы. Лучшее устройство для здорового образа жизни стало ещё полезнее. Полностью обновлённая система мониторинга здоровья, оснащённая усовершенствованными оптическими и электрическими датчиками, в сочетании с чипом S11 обеспечивает мониторинг сердечного ритма с более высокой частотой. 

                  Обновлённые основные датчики и более крупные, энергоэффективные зелёные светодиоды предоставляют более подробные данные о сердце, позволяя получать более содержательные выводы. 

                  Благодаря самому точному измерению частоты сердечных сокращений среди носимых устройств Apple Watch Series 12 измеряют вариабельность сердечного ритма каждые пять минут и фиксируют показатели частоты сердечных сокращений в фоновом режиме каждые пять секунд — это самые частые измерения, которые когда-либо выполнялись на Apple Watch. А благодаря обновлённому приложению "Частота сердечных сокращений" и новым функциональным элементам циферблата вы можете легко просматривать свои показатели в любое время.

                  Apple Watch также имеют классификацию WR 50M12 и IP6X13, что идеально подходит для использования в бассейне или океане на глубине до 6 метров, а также полностью защищены от пыли.

                  Новые часы смогут работать до 24 часов в режиме обычного использования. А благодаря быстрой зарядке всего за 15 минут вы получите до 12 дополнительных часов автономной работы.

                  Для сравнения, Apple Watch 11 работали на чипе S10; включали стандартизированные датчики температуры, ЭКГ, уровня кислорода и улучшенное отслеживание сна с оценкой Sleep Score; имели стандартный режим работы до 18–24 часов; а также базовое обновление стекла Ion-X с дополнительной керамической защитой в версиях с алюминиевым корпусом. 

                  Напомним 

                  Компания Apple 9 сентября провела ежегодную презентацию новых продуктов, главными премьерами которой стали смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также первый складной iPhone. Мероприятие стало особенным и для самой корпорации, поскольку это была первая крупная презентация Apple под руководством нового генерального директора Джона Тернуса.

                  Павел Башинский

                  Технологии
                  Apple Inc.