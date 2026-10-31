iPhone Duo за $1999 у центрі уваги через тріщини за кілька днів після релізу - чи є реакція Apple
Київ • УНН
Apple підтвердила проблему з тріщинами екрана у невеликої кількості iPhone Duo. Причиною може бути тиск гнучкого дисплея на шарнір. Ремонт може коштувати $999.
Повідомляється, що магазини Apple отримали службову записку про тріщини на екрані iPhone Duo. Про це УНН пише з посиланням на MacRumors.
Деталі
У службовій записці, надісланій цього тижня до магазинів Apple та авторизованих постачальників послуг Apple, яку отримав MacRumors, Apple надала технічним спеціалістам інструкції щодо діагностики та усунення проблеми з розтріскуванням внутрішнього дисплея iPhone Duo.
MacRumors стверджує, що інструкції для технічних спеціалістів прості, але "те, що Apple опублікувала службову записку, свідчить про те, що проблема є достатньо поширеною, щоб вимагати офіційних вказівок".
iFixit повідомив The Verge, що тріщини можуть виникати через те, що гнучкий екран тисне на частину шарніра.
Apple цього тижня підтвердила наявність "проблеми", яка стосується "невеликої кількості" пристроїв iPhone Duo.
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Як зазначає Fortune, деякі власники iPhone Duo, який надійшов у продаж лише 23 жовтня, заявили, що складаний iPhone від Apple за 1999 доларів тріснув протягом кількох годин після розпакування.
Деякі перші покупці iPhone Duo вказали, що 7,6-дюймовий внутрішній дисплей телефону тріснув вздовж шарніра. У понеділок Apple повідомила CNBC, що їй "відомо про проблему, яка впливає на внутрішній дисплей невеликої кількості пристроїв iPhone Duo", і направила постраждалих клієнтів до AppleCare для заміни.
Apple відразу не повідомила, що саме спричиняє розтріскування та чи планується виправлення, а також не оголосила про відкликання. Постраждалі власники змогли отримати заміну в магазині, але запаси обмежені, тому деякі чекають.
Щойно гарантія на телефон закінчується, математика змінюється. Apple вказує вартість ремонту внутрішнього екрана в 999 доларів, що становить половину стартової ціни телефону. Це значно вище за аналогічний ремонт Samsung Galaxy Z Fold 8 та Google Pixel 11 Pro Fold, які коштують від 419 до 579 доларів, згідно з порівнянням iFixit.
Наразі гарантія покриває витрати для ранніх покупців. Річна гарантія Apple поширюється на дефекти, виниклі внаслідок звичайного використання, і є 14-денний період повернення, зазначає Tom's Guide.