iPhone Duo за $1999 в центре внимания из-за трещин через несколько дней после релиза - есть ли реакция Apple
Киев • УНН
Apple подтвердила проблему с трещинами на экранах у небольшого числа iPhone Duo. Причиной может быть давление гибкого дисплея на шарнир. Ремонт может стоить $999.
Сообщается, что магазины Apple получили служебную записку о трещинах на экране iPhone Duo. Об этом УНН пишет со ссылкой на MacRumors.
Подробности
В служебной записке, направленной на этой неделе в магазины Apple и авторизованным поставщикам услуг Apple, которую получило издание MacRumors, Apple предоставила техническим специалистам инструкции по диагностике и устранению проблемы с растрескиванием внутреннего дисплея iPhone Duo.
MacRumors утверждает, что инструкции для технических специалистов просты, однако "то, что Apple опубликовала служебную записку, свидетельствует о том, что проблема достаточно распространена, чтобы потребовались официальные указания".
iFixit сообщил The Verge, что трещины могут возникать из-за того, что гибкий экран давит на часть шарнира.
На этой неделе Apple подтвердила наличие "проблемы", которая затрагивает "небольшое количество" устройств iPhone Duo.
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Как отмечает Fortune, некоторые владельцы iPhone Duo, который поступил в продажу лишь 23 октября, заявили, что складной iPhone от Apple стоимостью 1999 долларов треснул в течение нескольких часов после распаковки.
Некоторые первые покупатели iPhone Duo указали, что 7,6-дюймовый внутренний дисплей телефона треснул вдоль шарнира. В понедельник Apple сообщила CNBC, что ей "известно о проблеме, затрагивающей внутренний дисплей небольшого количества устройств iPhone Duo", и направила пострадавших клиентов в AppleCare для замены.
Apple сразу не сообщила, что именно вызывает растрескивание и планируется ли исправление, а также не объявила об отзыве. Пострадавшие владельцы смогли получить замену в магазине, однако запасы ограничены, поэтому некоторые ждут.
Как только гарантия на телефон заканчивается, математика меняется. Apple указывает стоимость ремонта внутреннего экрана в размере 999 долларов, что составляет половину стартовой цены телефона. Это значительно выше аналогичного ремонта Samsung Galaxy Z Fold 8 и Google Pixel 11 Pro Fold, который стоит от 419 до 579 долларов, согласно сравнению iFixit.
В настоящее время гарантия покрывает расходы для первых покупателей. Годовая гарантия Apple распространяется на дефекты, возникшие в результате обычного использования, а также действует 14-дневный период возврата, отмечает Tom's Guide.