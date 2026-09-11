"Постійно роблять підлянки та гидоти": у держдумі рф закликали росіян відмовлятися від iPhone

Заступник голови комітету держдуми рф з інформаційної політики андрій свінцов закликав росіян поступово відмовлятися від техніки Apple. Депутат заявив, що компанія нібито може дистанційно заблокувати пристрої, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

За словами свінцова, купувати дорогі гаджети Apple "ризиковано", оскільки через санкції американська компанія начебто може в будь-який момент перетворити їх на "цеглину".

Ми бачимо, як багато західних сервісів, і насамперед американських, постійно роблять якісь підлянки та гидоти нашим громадянам