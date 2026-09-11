"Постійно роблять підлянки та гидоти": у держдумі рф закликали росіян відмовлятися від iPhone
Київ • УНН
російський депутат свінцов заявив, що Apple нібито може дистанційно заблокувати пристрої в рф. Компанія відмовилася встановлювати RuStore і Max.
Заступник голови комітету держдуми рф з інформаційної політики андрій свінцов закликав росіян поступово відмовлятися від техніки Apple. Депутат заявив, що компанія нібито може дистанційно заблокувати пристрої, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
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За словами свінцова, купувати дорогі гаджети Apple "ризиковано", оскільки через санкції американська компанія начебто може в будь-який момент перетворити їх на "цеглину".
Ми бачимо, як багато західних сервісів, і насамперед американських, постійно роблять якісь підлянки та гидоти нашим громадянам
У росії виник конфлікт з Apple
свінцов порадив росіянам переходити на "більш універсальні пристрої" та обережніше ставитися до купівлі продукції Apple.
Компанія припинила офіційні продажі своєї техніки в росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, однак нові iPhone продовжують потрапляти на російський ринок через паралельний імпорт.
Додатковий конфлікт виник через вимогу російської влади встановлювати на гаджети RuStore та державний месенджер Max. Apple відмовилася виконувати цю вимогу, після чого Федеральна антимонопольна служба рф у серпні відкрила справу проти компанії.
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