"Постоянно устраивают подлянки и гадости": в Госдуме рф призвали россиян отказываться от iPhone
Киев • УНН
российский депутат Свинцов заявил, что Apple якобы может дистанционно заблокировать устройства в рф. Компания отказалась устанавливать RuStore и Max.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Андрей Свинцов призвал россиян постепенно отказываться от техники Apple. Депутат заявил, что компания якобы может дистанционно заблокировать устройства, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
По словам Свинцова, покупать дорогие гаджеты Apple «рискованно», поскольку из-за санкций американская компания якобы может в любой момент превратить их в «кирпич».
Мы видим, как многие западные сервисы, и прежде всего американские, постоянно делают какие-то пакости и гадости нашим гражданам
В России возник конфликт с Apple
Свинцов посоветовал россиянам переходить на «более универсальные устройства» и осторожнее относиться к покупке продукции Apple.
Компания прекратила официальные продажи своей техники в России после начала полномасштабного вторжения в Украину, однако новые iPhone продолжают попадать на российский рынок через параллельный импорт.
Дополнительный конфликт возник из-за требования российских властей устанавливать на гаджеты RuStore и государственный мессенджер Max. Apple отказалась выполнять это требование, после чего Федеральная антимонопольная служба РФ в августе возбудила дело против компании.
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