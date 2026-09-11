"Постоянно устраивают подлянки и гадости": в Госдуме рф призвали россиян отказываться от iPhone

В МИД рассказали подробности вчерашнего «минирования» Генконсульства Украины в Дюссельдорфе

В МИД рассказали подробности вчерашнего «минирования» Генконсульства Украины в Дюссельдорфе

В МИД рассказали подробности вчерашнего «минирования» Генконсульства Украины в Дюссельдорфе

В МИД рассказали подробности вчерашнего «минирования» Генконсульства Украины в Дюссельдорфе