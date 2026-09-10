рф готовит теракты во время выборов на ВОТ - разведка предупредила об опасности

российские спецслужбы готовят теракты на оккупированных территориях в дни проведения незаконных выборов в госдуму и принудительного "досрочного голосования", чтобы обвинить Украину и сорвать мирный трек. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным СВР, главной целью кремля является срыв мирного процесса при посредничестве США путем искусственной эскалации, дискредитации Украины и демонстрации западным партнерам якобы "бесперспективности" дипломатического трека.

Использование кровавых провокаций во время электоральных или сакральных для руководства рф событий является проверенной десятилетиями практикой российской власти. Традиционно кремль использует эти мероприятия для психологического давления, легитимизации захваченных территорий, а также для создания поводов для оправдания дальнейшей эскалации или репрессий - говорится в сообщении.

В Службе внешней разведки Украины добавили, что во время активного голосования (18–20 сентября) на ВОТ Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, высока вероятность реализации таких сценариев:

Взрывы избирательных участков или пунктов сбора бюллетеней в нерабочее время (чтобы избежать массовых жертв среди ключевых российских пропагандистов, но получить нужную картинку «разрушенного участка»);

Диверсии на транспорте или инфраструктуре, задействованной в перевозке членов избирательных комиссий, с последующим обвинением украинских дронов или диверсионных групп;

Резонансные покушения на коллаборантов – руководителей оккупационных избиркомов или кандидатов в депутаты, которые активно демонстрируют свою лояльность на камеры.

Напомним

На оккупированных территориях Украины началось досрочное голосование в госдуму рф. Оккупанты привлекают мобильные комиссии и цифровой мониторинг.