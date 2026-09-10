рф готує теракти під час виборів на ТОТ - розвідка попередила про небезпеку

російські спецслужби готують теракти на окупованих територіях в дні проведення незаконних виборів до госдуми та примусового "дострокового голосування", щоб звинуватити Україну та зірвати мирний трек. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

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За даними СЗР, головною метою кремля є зрив мирного процесу за посередництва США шляхом штучної ескалації, дискредитації України та демонстрації західним партнерам нібито "безперспективності" дипломатичного треку.

Використання кривавих провокацій під час електоральних або сакральних для керівництва рф подій є випробуваною десятиліттями практикою російської влади. Традиційно кремль використовує ці заходи для психологічного тиску, легітимізації захоплених територій, а також для створення приводів для виправдання подальшої ескалації чи репресій - йдеться в повідомленні.

У Службі зовнішньої розвідки України додали, що під час активного голосування (18–20 вересня) на ТОТ Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у Криму, є висока вірогідність реалізації таких сценаріїв:

Підриви виборчих дільниць або пунктів збору бюлетенів у неробочий час (щоб уникнути масових жертв серед ключових російських пропагандистів, але отримати потрібну картинку «зруйнованої дільниці»);

Диверсії на транспорті чи інфраструктурі, задіяній у перевезенні членів виборчих комісій, із подальшим звинуваченням українських дронів чи диверсійних груп;

Резонансні замахи на колаборантів – очільників окупаційних виборчкомів чи кандидатів у депутати, які активно демонструють свою лояльність на камери.

Нагадаємо

На окупованих територіях України почалося дострокове голосування до держдуми рф. Окупанти залучають мобільні комісії та цифровий моніторинг.