рф готує теракти під час виборів на ТОТ - розвідка попередила про небезпеку

$44.650.1851.990.35
ukenru
13:12 • 5030 перегляди
Балістична ракета FP-7 від Fire Point буде готова до бойового застосування протягом кількох тижнів - СЕО компаніїPhoto
Ексклюзив
12:51 • 6822 перегляди
Україну чекає дощовий вікенд: на заході й півночі температура впаде до 18°
Ексклюзив
12:21 • 6130 перегляди
Укрзалізниця вводить обмеження на сполучення Харків - Ізюм: як дістатися між містамиPhoto
12:17 • 6400 перегляди
Інфляція в Україні у серпні прискорилася до 8,1%. У НБУ назвали причини
12:05 • 4836 перегляди
Жовтий рівень дронової загрози - чи можуть діти залишатися в класах і що робити педагогам
11:21 • 10769 перегляди
Fire Point стирає поняття "глибокого тилу" рф: FP-1 уразив ціль на Уралі - СЕО компанії Ірина Терех
Ексклюзив
10:20 • 16101 перегляди
Понад 30 тисяч хасидів уже прибули до України на святкування юдейського Нового року - ДПСУ
10:12 • 24942 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка
08:42 • 18229 перегляди
У Києві росіяни вдарили дроном по АЗС поблизу ТРЦ Respublika - є постраждаліPhotoVideo
10 вересня, 07:17 • 21282 перегляди
Удар рф по Милі - співробітнику СБУ повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+28°
5.1м/с
35%
745мм
Популярнi новини
"АТЕШ" заявив про диверсію в орловській області, яка порушила керування російськими дронамиVideo10 вересня, 04:32 • 5016 перегляди
Трамп пообіцяв по $5 тисяч кожному дорослому американцю в разі перемоги республіканців на виборах10 вересня, 04:44 • 6930 перегляди
Удари рф по складах спричинили перебої з продуктами в Києві і інших містах України - The Guardian10 вересня, 05:46 • 21339 перегляди
Біля берегів Норвегії підводні човни рф намагалися випробувати секретну зброю - Reuters09:10 • 15999 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10:02 • 22549 перегляди
Публікації
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10:12 • 24942 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10:02 • 22570 перегляди
Чому під час стресу ми починаємо їсти більше і як зупинити емоційне переїдання
Ексклюзив
10 вересня, 06:57 • 37210 перегляди
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto9 вересня, 18:32 • 50347 перегляди
Укриття, підземні школи та дистанційка: як українські школярі навчаються під ракетами та дронами у 2026 роціPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 17:35 • 54140 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ірина Терех
Олена Зеленська
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Дніпро (місто)
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії10 вересня, 01:05 • 33500 перегляди
Рікі Мартін здивував кардинальною зміною іміджу на Венеційському кінофестиваліPhoto10 вересня, 00:05 • 33111 перегляди
Колишня дружина Маска розкрила скандальне прізвисько, яке він нібито дав матерям своїх 14 дітей9 вересня, 23:06 • 34385 перегляди
Чи помирилися принц Гаррі та король Чарльз III після його повернення до Великої Британії?9 вересня, 22:05 • 33072 перегляди
Настю Каменських внесли до "Миротворця" після заяв про українську мову та "кісту"9 вересня, 20:58 • 32692 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Bild
The Guardian

рф готує теракти під час виборів на ТОТ - розвідка попередила про небезпеку

Київ • УНН

 • 532 перегляди

російські спецслужби можуть готувати теракти на ТОТ під час голосування 18–20 вересня. Мета - звинуватити Україну та зірвати мирний процес.

рф готує теракти під час виборів на ТОТ - розвідка попередила про небезпеку

російські спецслужби готують теракти на окупованих територіях в дні проведення незаконних виборів до госдуми та примусового "дострокового голосування", щоб звинуватити Україну та зірвати мирний трек. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

За даними СЗР, головною метою кремля є зрив мирного процесу за посередництва США шляхом штучної ескалації, дискредитації України та демонстрації західним партнерам нібито "безперспективності" дипломатичного треку.

Використання кривавих провокацій під час електоральних або сакральних для керівництва рф подій є випробуваною десятиліттями практикою російської влади. Традиційно кремль використовує ці заходи для психологічного тиску, легітимізації захоплених територій, а також для створення приводів для виправдання подальшої ескалації чи репресій

- йдеться в повідомленні.

У Службі зовнішньої розвідки України додали, що під час активного голосування (18–20 вересня) на ТОТ Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у Криму, є висока вірогідність реалізації таких сценаріїв:

  • Підриви виборчих дільниць або пунктів збору бюлетенів у неробочий час (щоб уникнути масових жертв серед ключових російських пропагандистів, але отримати потрібну картинку «зруйнованої дільниці»);
    • Диверсії на транспорті чи інфраструктурі, задіяній у перевезенні членів виборчих комісій, із подальшим звинуваченням українських дронів чи диверсійних груп;
      • Резонансні замахи на колаборантів – очільників окупаційних виборчкомів чи кандидатів у депутати, які активно демонструють свою лояльність на камери.

        Нагадаємо

        На окупованих територіях України почалося дострокове голосування до держдуми рф. Окупанти залучають мобільні комісії та цифровий моніторинг.

        Євген Устименко

        СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
        Теракт
        Вибухи
        російська пропаганда
        Війна в Україні
        Донецька область
        Луганська область
        Запорізька область
        Служба зовнішньої розвідки України
        Херсонська область
        Крим
        Сполучені Штати Америки
        Україна