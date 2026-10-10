Джефф Безос підштовхнув Ferrari до створення першого електромобіля однією розмовою

Засновник Amazon Джефф Безос ще у 2016 році переконав керівника Ferrari Джона Елканна серйозно замислитися над створенням електромобіля. Через десять років ця ідея втілилася у Ferrari Luce, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Про історію створення електричного суперкара Елканн розповів на технологічній конференції Wave у Турині.

Я нічого не знаю про автомобілі, але багато знаю про інновації. Думаю, вам варто серйозно подумати про створення електромобіля – сказав тоді Безос.

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До розробки Luce залучили колишнього головного дизайнера Apple Джоні Айва та його компанію LoveFrom. Робота над автомобілем тривала п'ять років.

Дизайн електрокара викликав суперечки серед прихильників Ferrari через відхід від традиційного стилю бренду.

Однією з особливостей Luce стала відмова від надмірного використання сенсорних екранів на користь фізичних елементів керування.

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