Apple попередила користувачів у 99 країнах про можливі атаки шпигунського ПЗ

Компанія Apple розіслала користувачам у 99 країнах сповіщення про можливі атаки з використанням шпигунського програмного забезпечення (ПЗ). Тим часом німецькі органи влади розслідують інформацію про те, що цілями атак могли стати законодавці та урядовці, передає УНН із посиланням на 9to5mac.

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Сьогодні видання The Financial Times та TechCrunch оприлюднили матеріали, що доповнюють одне одного інформацією про нову хвилю сповіщень від Apple. У них компанія попереджає користувачів про те, що вони могли стати ціллю атак із застосуванням шпигунського ПЗ.

ЗМІ зауважує, що Apple періодично надсилає сповіщення про загрози користувачам, які, на думку компанії, могли стати об’єктами атак шпигунського ПЗ. Apple не розкриває, хто може стояти за цими атаками, і не підтверджує факт зламу конкретного пристрою, проте радить отримувачам поставитися до попереджень серйозно та звернутися по допомогу до фахівців.

За даними The Financial Times, минулого четверга німецькі законодавці та урядовці почали отримувати від Apple сповіщення про загрози. У зв’язку з цим Федеральне управління з інформаційної безпеки Німеччини на вихідних оприлюднило термінове попередження.

Відомство порадило отримувачам "виходити з того, що їхні пристрої більше не є безпечними". Уряд Німеччини, своєю чергою, заявив, що "дуже серйозно ставиться до цього інциденту та попередження" і "докладає всіх зусиль для з’ясування обставин події".

Видання FT зазначає, що речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус відмовився повідомити, чи був серед постраждалих канцлер Фрідріх Мерц. Також повідомляється, що в атаках використовувалася вразливість типу "zero-click" (без участі користувача), яка дозволяє зловмисникам зламувати пристрої без будь-яких дій з боку власника.

Для здійснення атаки хакерам було достатньо лише знати номери телефонів своїх цілей.

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Видання TechCrunch, висвітлюючи ці попередження, зазначає, що "сповіщення від Apple отримали не лише в Німеччині". Серед тих, хто отримав таке повідомлення, — кінематографіст із Бейрута Радван Мортада; він поділився скріншотом отриманого попередження в соціальній мережі X.

За інформацією TechCrunch, наразі невідомо, хто стоїть за цією новою хвилею атак шпигунського ПЗ і який уряд міг організувати ці цільові атаки.

Згідно з повідомленням, яке отримав Мортада, Apple розіслала цю серію попереджень користувачам у 99 країнах. У своєму твіті Мортада також зазначив, що раніше — у 2017 та 2021 роках — уже ставав мішенню шпигунського програмного забезпечення Pegasus, і що він не знає, хто стоїть за останньою спробою, а також чи пов’язана вона з документальним фільмом-розслідуванням, режисером якого він був.