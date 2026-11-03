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Apple предупредила пользователей в 99 странах о возможных атаках шпионского ПО

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Apple разослала предупреждения о возможных атаках шпионского ПО в 99 странах. В Германии проверяют, были ли чиновники и законодатели целями.

Apple предупредила пользователей в 99 странах о возможных атаках шпионского ПО

Компания Apple разослала пользователям в 99 странах уведомления о возможных атаках с использованием шпионского программного обеспечения (ПО). Тем временем немецкие органы власти расследуют информацию о том, что целями атак могли стать законодатели и правительственные чиновники, передает УНН со ссылкой на 9to5mac.

Детали

Сегодня издания The Financial Times и TechCrunch опубликовали материалы, дополняющие друг друга информацией о новой волне уведомлений от Apple. В них компания предупреждает пользователей о том, что они могли стать целью атак с применением шпионского ПО.

СМИ отмечает, что Apple периодически отправляет уведомления об угрозах пользователям, которые, по мнению компании, могли стать объектами атак с использованием шпионского ПО. Apple не раскрывает, кто может стоять за этими атаками, и не подтверждает факт взлома конкретного устройства, однако советует получателям серьезно отнестись к предупреждениям и обратиться за помощью к специалистам.

По данным The Financial Times, в прошлый четверг немецкие законодатели и правительственные чиновники начали получать от Apple уведомления об угрозах. В связи с этим Федеральное управление по информационной безопасности Германии в выходные опубликовало срочное предупреждение.

Ведомство посоветовало получателям «исходить из того, что их устройства больше не являются безопасными». Правительство Германии, в свою очередь, заявило, что «очень серьезно относится к этому инциденту и предупреждению» и «прилагает все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего».

Издание FT отмечает, что представитель правительства Германии Штефан Корнелиус отказался сообщить, был ли среди пострадавших канцлер Фридрих Мерц. Также сообщается, что в атаках использовалась уязвимость типа «zero-click» (без участия пользователя), которая позволяет злоумышленникам взламывать устройства без каких-либо действий со стороны владельца.

Для осуществления атаки хакерам было достаточно знать лишь номера телефонов своих целей.

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Издание TechCrunch, освещая эти предупреждения, отмечает, что «уведомления от Apple получили не только в Германии». Среди тех, кто получил такое сообщение, — кинематографист из Бейрута Радван Мортада; он поделился скриншотом полученного предупреждения в социальной сети X.

По информации TechCrunch, пока неизвестно, кто стоит за этой новой волной атак с использованием шпионского ПО и какое правительство могло организовать эти целевые атаки.

Согласно сообщению, которое получил Мортада, Apple разослала эту серию предупреждений пользователям в 99 странах. В своем твите Мортада также отметил, что ранее — в 2017 и 2021 годах — уже становился мишенью шпионского программного обеспечения Pegasus, и что он не знает, кто стоит за последней попыткой, а также связана ли она с документальным фильмом-расследованием, режиссером которого он был.

Антонина Туманова

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