"Не було жодних дзвінків": у Китаї спростували телефонну розмову Сі Цзіньпіна і Трампа щодо мит
Київ • УНН
Речник МЗС Китаю заявив, що останнім часом лідери Китаю та США не спілкувалися, спростовуючи слова Трампа про телефонну розмову щодо торгових мит.
Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа, який сказав, що президент КНР телефонував йому щодо мит, речник МЗС Китаю заявив, що за його інформацією, лідери цих двох країн останнім часом не зв'язувались.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Global Times.
Наскільки мені відомо, останнім часом між двома президентами не було жодних дзвінків
Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін телефонував йому щодо мит і додав, що США та Китай ведуть торгові переговори. У п'ятницю Міністерство закордонних справ Китаю закликало Вашингтон припинити "вводити в оману громадськість" щодо двосторонніх тарифних переговорів і заявило, що не знайоме з повідомленнями про те, чи планує Пекін звільнити від мит деякі товари американського імпорту.