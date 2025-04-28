"Не было никаких звонков": в Китае опровергли телефонный разговор Си Цзиньпина и Трампа относительно пошлин
Киев • УНН
Представитель МИД Китая заявил, что в последнее время лидеры Китая и США не общались, опровергая слова Трампа о телефонном разговоре относительно торговых пошлин.
Комментируя заявление президента США Дональда Трампа, который сказал, что президент КНР звонил ему по поводу пошлин, представитель МИД Китая заявил, что по его информации, лидеры этих двух стран в последнее время не связывались.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Global Times.
Насколько мне известно, в последнее время между двумя президентами не было никаких звонков
Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин звонил ему по поводу пошлин и добавил, что США и Китай ведут торговые переговоры. В пятницу Министерство иностранных дел Китая призвало Вашингтон прекратить "вводить в заблуждение общественность" относительно двусторонних тарифных переговоров и заявило, что не знакомо с сообщениями о том, планирует ли Пекин освободить от пошлин некоторые товары американского импорта.