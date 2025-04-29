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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

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The Washington Post

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The New York Times

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У Білому домі засудили рішення Amazon показувати у цінниках мита Трампа

Київ • УНН

 • 3884 перегляди

У Білому домі розкритикували Amazon за відображення мит Трампа у цінниках. Це стало причиною конфлікту з адміністрацією Трампа, яка вважає це ворожим актом.

У Білому домі засудили рішення Amazon показувати у цінниках мита Трампа

Білий дім засудив рішення американського гіганта електронної комерції Amazon відображати вартість впроваджених президентом США Дональдом Трампом мит у цінниках товарів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Цей крок торговельного майданчика Amazon стало причиною гучного зіткнення з адміністрацією Трампа.

Це ворожий та політичний акт з боку Amazon. Чому Amazon не зробив цього, коли адміністрація Байдена підвищила інфляцію до найвищого рівня за 40 років?

- заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

Коментарі Лівітт з’явилися після того, як Punchbowl News повідомило, що "незабаром" Amazon почне маркувати цінники товарів, відображаючи вартість нових імпортних митт США.

Прессекретарка Білого дому відмовилася відповідати на запитання, чи цей крок загострив стосунки між президентом та засновником Amazon Джеффом Безосом, який намагався здобути прихильність Трампа в останні місяці. Безос і Трамп часто конфліктували під час першого терміну президента через право власності мільярдера на Washington Post.

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Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що будь-який крок, спрямований на висвітлення питання мит у такий спосіб є несправедливим, коли видатки платників податків на аналогічну політику, реалізовану попередніми адміністраціями, включаючи нормативні акти, подібним чином не деталізувалися.

Доповнення

Такі компанії, як Amazon та гігант швидкої моди Shein Group Ltd., готуються до запровадження 120% тарифу на багато своїх товарів через рішення уряду США скасувати дію "de minimis" для невеликих посилок з материкового Китаю та Гонконгу.

Експортери останніми роками активно користувалися цим звільненням від додаткових мит, яке дозволяло ввозити товари вартістю менше 800 доларів до США без обтяжуючих митних зборів.

Трамп відтермінує мита після звернень автовиробників: Bloomberg озвучив деталі угоди29.04.25, 09:48 • 2758 переглядiв

Опитування CNN, опубліковане цього тижня, показало, що 59% американців вважають, що політика Трампа погіршила економічну ситуацію у США. Причому шестеро з десяти вважають, що дії президента збільшили вартість їхнього життя. Майже семеро з десяти респондентів опитування кажуть, що вони вважають економічну рецесію наступного року ймовірною.

Нагадаємо

Речник МЗС Китаю заявив, що останнім часом лідери Китаю та США не спілкувалися, спростовуючи слова президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про телефонну розмову щодо торгових мит.

Лілія Набока

Лілія Набока

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