В день рождения Трампа в Вашингтоне состоялся парад к 250-летию Армии США

В субботу вечером в столице Соединенных Штатов Америки состоялся военный парад по случаю 250-летия создания Армии. Парад также совпал с Днем флага США и днем рождения Дональда Трампа, которому исполнилось 79 лет. Об этом сообщает Fox news, передает УНН.

Детали

Отмечается, что праздничные мероприятия начались возле мемориала Линкольна и завершились возле монумента Вашингтону. Среди зрителей - ветераны, молодежь и семьи, отмечавшие День отца.

Парад включал прыжок парашютной группы "Золотые рыцари" армии США над толпой, многочисленные воздушные пролеты, демонстрацию джипов времен Второй мировой войны и военных, махавших толпе руками, проезжая на огромных танках по авеню Конституции - пишет Fox News.

Участники мероприятия были одеты в патриотическую одежду, в частности с символикой Make America Great Again, и размахивали государственными флагами. На фоне живой музыки звучали песни, в частности Happy Birthday, а толпа скандировала USA и We love Trump.

Парад состоялся в рамках программы Task Force 250, начатой Трампом указом в январе этого года для организации мероприятий к 250-летию независимости США, которое будут отмечать в 2026 году.

В мероприятии приняли участие военные вертолеты, включая Black Hawk, Apache и Chinook, а также другая техника армии США.

Администрация отметила этот парад как самый большой военный парад в истории Соединенных Штатов Америки.

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