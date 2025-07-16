Адміністрація Трампа наказала припинити розгортання 2 тис. нацгвардійців після протестів

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську
15 липня, 19:40 • 14811 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 69933 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
15 липня, 10:57 • 105605 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
15 липня, 10:52 • 65224 перегляди
ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп
15 липня, 10:23 • 99227 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних
Ексклюзив
15 липня, 07:14 • 64098 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
15 липня, 06:35 • 111613 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
14 липня, 18:23 • 76074 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
14 липня, 15:55 • 103264 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
14 липня, 15:24 • 77204 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.5м/с
72%
745мм
Популярнi новини
Офіс Генерального прокурора забезпечуватиме належну взаємодію Спецтрибуналу з українською стороною - Кравченко15 липня, 16:11 • 8580 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 24975 перегляди
На Донеччині обмежили рух між Краматорськом і Добропіллям через атаки дронів15 липня, 17:11 • 6600 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?15 липня, 18:14 • 15544 перегляди
У Києві та низці областей тривога: в чому причина20:15 • 8916 перегляди
Публікації
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 14814 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?15 липня, 18:14 • 15558 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 24987 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 69937 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів15 липня, 10:57 • 105607 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Синєгубов Олег Васильович
Ліндсі Грем
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Харків
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 14673 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 35399 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 67819 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 73105 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 75903 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Financial Times
Мі-8
Instagram

Адміністрація Трампа наказала припинити розгортання 2 тис. нацгвардійців після протестів

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Адміністрація Трампа вирішила завершити розгортання частини підрозділів Нацгвардії в Лос-Анджелесі, задіяних для стримування протестів. Близько 4 тисяч військовослужбовців та 700 морських піхотинців охороняли федеральні будівлі та імміграційних агентів.

Адміністрація Трампа наказала припинити розгортання 2 тис. нацгвардійців після протестів

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа ухвалила рішення про завершення розгортання частини підрозділів Національної гвардії в Лос-Анджелесі, які були задіяні для стримування протестів. Про це інформує УНН з посиланням на речника Пентагону Шона Парнелла, якого цитує The Associated Press.

Деталі

Зазначається, що в Лос-Анджелесі було розгорнуто приблизно 4 тисяч військовослужбовців Національної гвардії та 700 морських піхотинців США. Поки що незрозуміло, як довго залишаться решта.

Військовим було доручено охороняти федеральні будівлі та охороняти імміграційних агентів під час проведення ними арештів.

Підрозділи Нацгвардії були перекинуті до Лос-Анджелеса на тлі масштабних протестів, які розгорнулися внаслідок випадків надмірного застосування сили з боку правоохоронців.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про необхідність позбутися небезпечних злочинців у США, зокрема тих, хто давно проживає в країні та народився там. Це стане наступним кроком після зміни політики депортацій, яка нині зосереджена на "найнебезпечніших" мігрантах.

США охопили протести "No kings" у день народження Трампа та ювілею армії14.06.25, 20:14 • 12263 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ассошіейтед Прес
Пентагон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9