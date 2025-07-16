Адміністрація Трампа наказала припинити розгортання 2 тис. нацгвардійців після протестів

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа ухвалила рішення про завершення розгортання частини підрозділів Національної гвардії в Лос-Анджелесі, які були задіяні для стримування протестів. Про це інформує УНН з посиланням на речника Пентагону Шона Парнелла, якого цитує The Associated Press.

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Зазначається, що в Лос-Анджелесі було розгорнуто приблизно 4 тисяч військовослужбовців Національної гвардії та 700 морських піхотинців США. Поки що незрозуміло, як довго залишаться решта.

Військовим було доручено охороняти федеральні будівлі та охороняти імміграційних агентів під час проведення ними арештів.

Підрозділи Нацгвардії були перекинуті до Лос-Анджелеса на тлі масштабних протестів, які розгорнулися внаслідок випадків надмірного застосування сили з боку правоохоронців.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про необхідність позбутися небезпечних злочинців у США, зокрема тих, хто давно проживає в країні та народився там. Це стане наступним кроком після зміни політики депортацій, яка нині зосереджена на "найнебезпечніших" мігрантах.

США охопили протести "No kings" у день народження Трампа та ювілею армії