Администрация Трампа приказала прекратить развертывание 2 тыс. нацгвардейцев после протестов
Киев • УНН
Администрация Трампа решила завершить развертывание части подразделений Нацгвардии в Лос-Анджелесе, задействованных для сдерживания протестов. Около 4 тысяч военнослужащих и 700 морских пехотинцев охраняли федеральные здания и иммиграционных агентов.
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приняла решение о завершении развертывания части подразделений Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, которые были задействованы для сдерживания протестов. Об этом информирует УНН со ссылкой на представителя Пентагона Шона Парнелла, которого цитирует The Associated Press.
Детали
Отмечается, что в Лос-Анджелесе было развернуто примерно 4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев США. Пока что непонятно, как долго останутся остальные.
Военным было поручено охранять федеральные здания и охранять иммиграционных агентов во время проведения ими арестов.
Подразделения Нацгвардии были переброшены в Лос-Анджелес на фоне масштабных протестов, которые развернулись в результате случаев чрезмерного применения силы со стороны правоохранителей.
Напомним
Дональд Трамп заявил о необходимости избавиться от опасных преступников в США, в частности тех, кто давно проживает в стране и родился там. Это станет следующим шагом после изменения политики депортаций, которая сейчас сосредоточена на "самых опасных" мигрантах.
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