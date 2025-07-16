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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Администрация Трампа приказала прекратить развертывание 2 тыс. нацгвардейцев после протестов

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Администрация Трампа решила завершить развертывание части подразделений Нацгвардии в Лос-Анджелесе, задействованных для сдерживания протестов. Около 4 тысяч военнослужащих и 700 морских пехотинцев охраняли федеральные здания и иммиграционных агентов.

Администрация Трампа приказала прекратить развертывание 2 тыс. нацгвардейцев после протестов

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приняла решение о завершении развертывания части подразделений Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, которые были задействованы для сдерживания протестов. Об этом информирует УНН со ссылкой на представителя Пентагона Шона Парнелла, которого цитирует The Associated Press.

Детали

Отмечается, что в Лос-Анджелесе было развернуто примерно 4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев США. Пока что непонятно, как долго останутся остальные.

Военным было поручено охранять федеральные здания и охранять иммиграционных агентов во время проведения ими арестов.

Подразделения Нацгвардии были переброшены в Лос-Анджелес на фоне масштабных протестов, которые развернулись в результате случаев чрезмерного применения силы со стороны правоохранителей.

Напомним

Дональд Трамп заявил о необходимости избавиться от опасных преступников в США, в частности тех, кто давно проживает в стране и родился там. Это станет следующим шагом после изменения политики депортаций, которая сейчас сосредоточена на "самых опасных" мигрантах.

США охватили протесты "No kings" в день рождения Трампа и юбилея армии14.06.25, 20:14 • 12263 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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