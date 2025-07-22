Пентагон виводить 700 морських піхотинців з Лос-Анджелеса після стабілізації ситуації

Пентагон виводить із Лос-Анджелеса 700 морських піхотинців, розміщених у місті минулого місяця на тлі протестів проти посилення імміграційного контролю. Про це повідомляє The Hill, інформує УНН.

Деталі

За словами речника Пентагона Шона Парнелла, з поверненням стабільності до Лос-Анджелеса міністр оборони Піт Гегсет наказав передислокувати 700 морських піхотинців, "чия присутність чітко сигналізувала: беззаконня не буде терпітися".

Парнелл стверджує, що "безпомилкова присутність" морських піхотинців у місті "сприяла відновленню порядку та підтримці верховенства права", навіть попри те, що мало хто з військовослужбовців залишався на виду у громадськості після першої демонстрації сили в червні - пише видання.

ЗМІ додає, що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує скорочувати своє військове розгортання в Лос-Анджелесі після того, як глава Білого дому наказав направити до міста близько 4100 військовослужбовців Національної гвардії Каліфорнії, а пізніше 700 морських піхотинців, щоб придушити протести проти рейдів агентів Імміграційної та митної служби.

"Цей крок був жорстко розкритикований посадовцями штату Каліфорнія за обхід згоди губернатора Гевіна Ньюсома, який звинуватив Трампа у розпалюванні напруженості шляхом розгортання військ, яке, на його думку, було непотрібним", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Минулого тижня адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про завершення розгортання частини підрозділів Національної гвардії в Лос-Анджелесі, які були задіяні для стримування протестів. Підрозділи були перекинуті до міста на тлі масштабних протестів, які спалахнули внаслідок випадків надмірного застосування сили з боку правоохоронців.

У Лос-Анджелесі поліція застосувала сльозогінний газ, розганяючи протестувальників