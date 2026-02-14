Губернатор Калифорнии Ньюсом призвал союзников в Европе воспринимать политику Трампа как временное явление
Киев • УНН
Губернатор Калифорнии во время визита в Европу призвал международных партнеров не разрывать стратегические связи с США. Он подчеркнул, что радикальные изменения в американской внешней политике под руководством Трампа являются временным этапом.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом во время своего визита в Европу обратился к международным партнерам с просьбой не разрывать стратегические связи с США из-за нынешнего политического курса Белого дома. Он подчеркнул, что радикальные изменения в американской внешней политике под руководством Дональда Трампа являются переходным этапом, а не долгосрочным изменением ценностей американского общества. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Ньюсом, фактически взявший на себя роль "теневого дипломата" от Демократической партии, провел ряд встреч с европейскими лидерами на фоне растущей напряженности в НАТО и угроз Вашингтона ввести новые торговые пошлины.
Губернатор пытался заверить союзников, что большинство штатов, в частности Калифорния как пятая экономика мира, остаются приверженными климатическим соглашениям и принципам коллективной безопасности.
Основной посыл Ньюсома заключался в том, что Европа должна проявить терпение и не прибегать к радикальным шагам в ответ на действия администрации Трампа. Он подчеркнул, что демократические институты США со временем вернутся к традиционной модели сотрудничества, поэтому важно сохранить фундамент отношений, который строился десятилетиями.
Реакция европейской стороны и вызовы
Несмотря на заверения Ньюсома, европейские чиновники выражают скептицизм, указывая на реальные риски сокращения американской военной помощи и экономическое давление.
Многие лидеры ЕС уже начали разработку стратегий "автономного выживания", предусматривающих усиление собственной обороноспособности и диверсификацию рынков сбыта за пределами США.
Визит калифорнийского губернатора также вызвал критику в самом Вашингтоне: сторонники действующего президента обвинили Ньюсома в попытке подорвать официальную внешнюю политику государства.
