Губернатор Калифорнии Ньюсом призвал союзников в Европе воспринимать политику Трампа как временное явление

$42.990.00
51.030.00
ukenru
19:48 • 3932 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
17:06 • 11236 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
16:21 • 13631 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 14379 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 15779 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 16378 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 14152 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14781 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14737 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14187 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
84%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер с ночи, когда во время задержания умер мужчинаVideo14 февраля, 13:12 • 11107 просмотра
"Я увидел жажду победы" - Рютте вспомнил Патрона и поездку на Черниговщину14 февраля, 13:24 • 4416 просмотра
Американские военные атаковали судно наркоторговцев в Карибском море, погибли три человекаVideo14 февраля, 13:38 • 6120 просмотра
Зеленский на встрече с Алиевым назвал единственную причину продолжительности войны с РФPhotoVideo16:50 • 7488 просмотра
"Это неожиданность" - Зеленский прокомментировал смену руководителя делегации рф на переговорах17:39 • 6724 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 74710 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 117168 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 68629 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 86149 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 126756 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Ильхам Алиев
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Азербайджан
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 15206 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 14853 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 18188 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 41414 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 40214 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Сериал

Губернатор Калифорнии Ньюсом призвал союзников в Европе воспринимать политику Трампа как временное явление

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Губернатор Калифорнии во время визита в Европу призвал международных партнеров не разрывать стратегические связи с США. Он подчеркнул, что радикальные изменения в американской внешней политике под руководством Трампа являются временным этапом.

Губернатор Калифорнии Ньюсом призвал союзников в Европе воспринимать политику Трампа как временное явление
Фото: Bloomberg

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом во время своего визита в Европу обратился к международным партнерам с просьбой не разрывать стратегические связи с США из-за нынешнего политического курса Белого дома. Он подчеркнул, что радикальные изменения в американской внешней политике под руководством Дональда Трампа являются переходным этапом, а не долгосрочным изменением ценностей американского общества. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ньюсом, фактически взявший на себя роль "теневого дипломата" от Демократической партии, провел ряд встреч с европейскими лидерами на фоне растущей напряженности в НАТО и угроз Вашингтона ввести новые торговые пошлины.

Губернатор пытался заверить союзников, что большинство штатов, в частности Калифорния как пятая экономика мира, остаются приверженными климатическим соглашениям и принципам коллективной безопасности.

Белый дом показал подборку валентинок с политическими сюжетами14.02.26, 17:18 • 2922 просмотра

Основной посыл Ньюсома заключался в том, что Европа должна проявить терпение и не прибегать к радикальным шагам в ответ на действия администрации Трампа. Он подчеркнул, что демократические институты США со временем вернутся к традиционной модели сотрудничества, поэтому важно сохранить фундамент отношений, который строился десятилетиями.

Реакция европейской стороны и вызовы

Несмотря на заверения Ньюсома, европейские чиновники выражают скептицизм, указывая на реальные риски сокращения американской военной помощи и экономическое давление.

Рубио отменил встречу с лидерами Европы по поводу войны в Украине на Мюнхенской конференции13.02.26, 23:59 • 16183 просмотра

Многие лидеры ЕС уже начали разработку стратегий "автономного выживания", предусматривающих усиление собственной обороноспособности и диверсификацию рынков сбыта за пределами США.

Визит калифорнийского губернатора также вызвал критику в самом Вашингтоне: сторонники действующего президента обвинили Ньюсома в попытке подорвать официальную внешнюю политику государства.  

Макрон призвал Европу к укреплению позиций на глобальном уровне и подверг критике США13.02.26, 21:56 • 4426 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Выборы в США
Гэвин Ньюсом
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Bloomberg L.P.
НАТО
Вашингтон
Калифорния
Дональд Трамп
Европейский Союз
Европа
Соединённые Штаты