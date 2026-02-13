Государственный секретарь США Марко Рубио отменил встречу с европейскими лидерами по поводу войны в Украине, которая была запланирована в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Издание указывает, что в Европе боятся, что такой шаг сигнализирует об изменении настроений в Вашингтоне. Рубио должен был принять участие во встрече с лидерами Германии, Польши, Финляндии и Европейской комиссии в пятницу днем, но отменил ее "в последнюю минуту", сославшись на конфликт в своем графике.

По словам неназванного европейского чиновника, это "безумие". Как отмечают журналисты, это произошло на фоне все большего дистанцирования администрации президента США Дональда Трампа от европейских союзников и попыток подтолкнуть Украину к соглашению с Россией.

Людям здесь так трудно поверить, что страна, которая играла эту роль в освобождении Европы, создала план Маршалла и альянсы, теперь отворачивается. И делает это, идя на уступки России