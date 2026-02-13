$42.990.04
Эксклюзив
16:25
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Это зависит от него: Зеленский об ожиданиях от встречи с Рубио

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидания от встречи с госсекретарем США Марко Рубио зависят от самого госсекретаря. Встреча запланирована на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Это зависит от него: Зеленский об ожиданиях от встречи с Рубио

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидания от встречи с госсекретарем США Марко Рубио зависят от госсекретаря, передает УНН

"Я не знаю. Посмотрим, это зависит от него", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, чего он ожидает от встречи с Рубио. 

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. 

Завтра у Зеленского на полях Мюнхенской конференции по безопасности запланирована встреча с Госсекретарем США Марко Рубио.

Павел Башинский

Политика
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина