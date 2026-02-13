Это зависит от него: Зеленский об ожиданиях от встречи с Рубио

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидания от встречи с госсекретарем США Марко Рубио зависят от госсекретаря, передает УНН.

"Я не знаю. Посмотрим, это зависит от него", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, чего он ожидает от встречи с Рубио.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Завтра у Зеленского на полях Мюнхенской конференции по безопасности запланирована встреча с Госсекретарем США Марко Рубио.