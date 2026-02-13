Это зависит от него: Зеленский об ожиданиях от встречи с Рубио
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидания от встречи с госсекретарем США Марко Рубио зависят от самого госсекретаря. Встреча запланирована на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я не знаю. Посмотрим, это зависит от него", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, чего он ожидает от встречи с Рубио.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Завтра у Зеленского на полях Мюнхенской конференции по безопасности запланирована встреча с Госсекретарем США Марко Рубио.