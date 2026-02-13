Це залежить від нього: Зеленський про очікування від зустрічі з Рубіо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікування від зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо залежить від держсекретаря, передає УНН.

"Я не знаю. Побачимо, це залежить від нього", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чого він очікує від зустрічі з Рубіо.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію.

Завтра у Зеленського на полях Мюнхенської безпекової конференції запланована зустріч із Держсекретарем США Марко Рубіо.