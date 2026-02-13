$42.990.04
Ексклюзив
16:25 • 7940 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 15465 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 18020 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 20479 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 43607 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 59437 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 45183 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 31240 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 41501 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 66817 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

The Guardian

Це залежить від нього: Зеленський про очікування від зустрічі з Рубіо

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікування від зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо залежать від самого держсекретаря. Зустріч запланована на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікування від зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо залежить від держсекретаря, передає УНН

"Я не знаю. Побачимо, це залежить від нього", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чого він очікує від зустрічі з Рубіо. 

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію. 

Завтра у Зеленського на полях Мюнхенської безпекової конференції запланована зустріч із Держсекретарем США Марко Рубіо.

Павло Башинський

Політика
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна