Це залежить від нього: Зеленський про очікування від зустрічі з Рубіо
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікування від зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо залежать від самого держсекретаря. Зустріч запланована на полях Мюнхенської безпекової конференції.
"Я не знаю. Побачимо, це залежить від нього", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чого він очікує від зустрічі з Рубіо.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію.
Завтра у Зеленського на полях Мюнхенської безпекової конференції запланована зустріч із Держсекретарем США Марко Рубіо.