Рубіо скасував зустріч з лідерами Європи щодо війни в Україні на Мюнхенській конференції

Ексклюзив
16:25 • 9426 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 17184 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 19466 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 21836 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 45458 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 61365 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 46325 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 31619 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 41944 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 67563 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Зеленський прийняв перший ударний дрон спільного виробництва у Німеччині13 лютого, 12:14
Ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний корабель Dragon з екіпажем Crew-1213 лютого, 15:49
США посилюють тиск на Україну для укладення угоди напередодні виборів - NYT13 лютого, 16:00
Словаччина та Угорщина заявляють про перебої в постачанні нафти через трубопровід "Дружба"17:30
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки18:03
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50
УНН Lite
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури18:43
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки18:03
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою13 лютого, 09:44
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціон12 лютого, 14:29
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20
Рубіо скасував зустріч з лідерами Європи щодо війни в Україні на Мюнхенській конференції

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо скасував зустріч з європейськими лідерами щодо війни в Україні на Мюнхенській конференції. Це викликало побоювання в Європі щодо зміни настроїв у Вашингтоні.

Рубіо скасував зустріч з лідерами Європи щодо війни в Україні на Мюнхенській конференції

Державний секретар США Марко Рубіо скасував зустріч з європейськими лідерами щодо війни в Україні, яка була запланована в межах Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що в Європі бояться, що такий крок сигналізує про зміну настроїв у Вашингтоні. Рубіо мав взяти участь у зустрічі з лідерами Німеччини, Польщі, Фінляндії та Європейської комісії у п’ятницю вдень, але скасував її "в останню хвилину", пославшись на конфлікт у своєму графіку.

За словами неназваного європейського чиновника, це є "божевіллям". Як зазначають журналісти, це сталося на тлі дедалі більшого дистанціювання адміністрації президента США Дональда Трампа від європейських союзників і намагань підштовхнути Україну до угоди з росією.

Людям тут так важко повірити, що країна, яка відігравала цю роль у визволенні Європи, створила план Маршалла та альянси, тепер відвертається. І робить це, йдучи на поступки росії

- сказав сенатор-демократ Пітер Велч.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо на Мюнхенській безпековій конференції. Зустріч запланована на суботу, 14 лютого.

Це залежить від нього: Зеленський про очікування від зустрічі з Рубіо13.02.26, 22:37 • 1256 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Європейська комісія
Вашингтон
Дональд Трамп
Фінляндія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща