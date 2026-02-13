Рубіо скасував зустріч з лідерами Європи щодо війни в Україні на Мюнхенській конференції
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо скасував зустріч з європейськими лідерами щодо війни в Україні на Мюнхенській конференції. Це викликало побоювання в Європі щодо зміни настроїв у Вашингтоні.
Державний секретар США Марко Рубіо скасував зустріч з європейськими лідерами щодо війни в Україні, яка була запланована в межах Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.
Деталі
Видання вказує, що в Європі бояться, що такий крок сигналізує про зміну настроїв у Вашингтоні. Рубіо мав взяти участь у зустрічі з лідерами Німеччини, Польщі, Фінляндії та Європейської комісії у п’ятницю вдень, але скасував її "в останню хвилину", пославшись на конфлікт у своєму графіку.
За словами неназваного європейського чиновника, це є "божевіллям". Як зазначають журналісти, це сталося на тлі дедалі більшого дистанціювання адміністрації президента США Дональда Трампа від європейських союзників і намагань підштовхнути Україну до угоди з росією.
Людям тут так важко повірити, що країна, яка відігравала цю роль у визволенні Європи, створила план Маршалла та альянси, тепер відвертається. І робить це, йдучи на поступки росії
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо на Мюнхенській безпековій конференції. Зустріч запланована на суботу, 14 лютого.
Це залежить від нього: Зеленський про очікування від зустрічі з Рубіо13.02.26, 22:37 • 1256 переглядiв