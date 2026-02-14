Белый дом показал подборку валентинок с политическими сюжетами
Киев • УНН
Белый дом опубликовал подборку валентинок ко Дню влюбленных, часть из которых имеет политический смысл. Среди них изображения с Николасом Мадуро и фразы о Гренландии.
Ко Дню всех влюбленных Белый дом опубликовал подборку тематических валентинок. Часть из них имеет политическое содержание и касается международных и внутренних тем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белый Дом.
Детали
Создано специально для тебя
Среди обнародованных открыток - изображение с заключенным Николасом Мадуро.
Также в подборке есть валентинка с фразой "пора расставить все точки над "i" в контексте Гренландии.
Отдельно представлена открытка в формате указа с надписью "Ты - мой Валентин" от Дональда Трампа.
Еще одна валентинка содержит послание о "нелегальных мигрантах и демократах".
Напомним
Администрация Трампа завершила реформу, которая ограничивает право 50 тысяч госслужащих оспаривать увольнение. Новые правила Управления кадровой службой позволяют увольнять этих специалистов без длительных процедур.