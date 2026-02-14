Белый дом показал подборку валентинок с политическими сюжетами

$42.990.00
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 8916 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 9430 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 11849 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 12822 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 13026 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 25210 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 42087 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 37075 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 36362 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Главная
Война в Украине
Экономика
Криминал и ЧП
Новости Мира
Здоровье
Технологии
Культура
Лайфхаки
Авто
Образование
Недвижимость
Финансы
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Спасатели нашли тело погибшей женщины под завалами дома в ОдессеPhoto14 февраля, 05:15 • 7050 просмотра
В Венгрии считают быстрое вступление Украины в ЕС угрозой войны с россией - СМИ14 февраля, 05:32 • 8102 просмотра
Более тысячи солдат и 914 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки14 февраля, 05:44 • 9488 просмотра
Посланники Трампа проведут переговоры с Ираном и с Украиной и рф в один день - Reuters14 февраля, 06:11 • 4518 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 6804 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 67268 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 98542 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 62834 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 80948 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 121883 просмотра
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Ван И (политик)
Марк Рютте
Украина
Европа
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 6994 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 12305 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 15721 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 38289 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 37696 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

Белый дом показал подборку валентинок с политическими сюжетами

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Белый дом опубликовал подборку валентинок ко Дню влюбленных, часть из которых имеет политический смысл. Среди них изображения с Николасом Мадуро и фразы о Гренландии.

Белый дом показал подборку валентинок с политическими сюжетами
Фото: x.com/WhiteHouse

Ко Дню всех влюбленных Белый дом опубликовал подборку тематических валентинок. Часть из них имеет политическое содержание и касается международных и внутренних тем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белый Дом.

Детали

Создано специально для тебя

- говорится в сообщении.

Среди обнародованных открыток - изображение с заключенным Николасом Мадуро.

Также в подборке есть валентинка с фразой "пора расставить все точки над "i" в контексте Гренландии.

Отдельно представлена открытка в формате указа с надписью "Ты - мой Валентин" от Дональда Трампа.

Еще одна валентинка содержит послание о "нелегальных мигрантах и демократах".

Напомним

Администрация Трампа завершила реформу, которая ограничивает право 50 тысяч госслужащих оспаривать увольнение. Новые правила Управления кадровой службой позволяют увольнять этих специалистов без длительных процедур.

Алла Киосак

Гренландия
Николас Мадуро
Белый дом
Дональд Трамп