Трамп обмежує право на оскарження звільнень для федеральних службовців

Адміністрація Дональда Трампа завершила розробку реформи, яка позбавляє десятки тисяч держслужбовців захисту від швидкого звільнення. Нові правила Управління кадровою службою (OPM) суттєво обмежують юридичні можливості чиновників оскаржувати своє усунення з посад, що є частиною плану президента з реформування державного апарату. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Реформа запроваджує категорію "Schedule Policy/Career", під яку потраплять близько 50 тисяч працівників, залучених до розробки держполітики. Ці фахівці втрачають статус кар’єрних службовців і стають "вільнонайманими", що дозволяє звільняти їх без тривалих процедур.

Головна зміна - фактичне скасування права на апеляцію до Ради з питань захисту систем заслуг (MSPB) для цієї категорії посад. Білий дім пояснює це необхідністю швидкого усунення осіб, які можуть саботувати президентські директиви.

Супротив профспілок та правові наслідки

Профспілки та представники Демократичної партії назвали крок Трампа поверненням до "системи патронажу", де лояльність важить більше за професіоналізм.

Попри те, що переважна більшість відгуків під час громадських слухань була негативною, адміністрація планує запустити механізм уже в березні 2026 року. Юристи готують позови до судів, намагаючись довести, що позбавлення права на захист порушує стабільність державної системи.

