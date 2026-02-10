$43.050.09
22:01
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 10466 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 11443 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 11849 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 12414 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 14192 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 16220 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 27332 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 44000 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 42833 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Трамп обмежує право на оскарження звільнень для федеральних службовців

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Адміністрація Трампа завершила реформу, яка обмежує право 50 тисяч держслужбовців оскаржувати звільнення. Нові правила Управління кадровою службою дозволяють звільняти цих фахівців без тривалих процедур.

Трамп обмежує право на оскарження звільнень для федеральних службовців

Адміністрація Дональда Трампа завершила розробку реформи, яка позбавляє десятки тисяч держслужбовців захисту від швидкого звільнення. Нові правила Управління кадровою службою (OPM) суттєво обмежують юридичні можливості чиновників оскаржувати своє усунення з посад, що є частиною плану президента з реформування державного апарату. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Реформа запроваджує категорію "Schedule Policy/Career", під яку потраплять близько 50 тисяч працівників, залучених до розробки держполітики. Ці фахівці втрачають статус кар’єрних службовців і стають "вільнонайманими", що дозволяє звільняти їх без тривалих процедур.

Трамп підписав закон про відновлення роботи уряду США та завершення часткового шатдауну04.02.26, 06:15 • 4251 перегляд

Головна зміна - фактичне скасування права на апеляцію до Ради з питань захисту систем заслуг (MSPB) для цієї категорії посад. Білий дім пояснює це необхідністю швидкого усунення осіб, які можуть саботувати президентські директиви.

Супротив профспілок та правові наслідки

Профспілки та представники Демократичної партії назвали крок Трампа поверненням до "системи патронажу", де лояльність важить більше за професіоналізм.

Попри те, що переважна більшість відгуків під час громадських слухань була негативною, адміністрація планує запустити механізм уже в березні 2026 року. Юристи готують позови до судів, намагаючись довести, що позбавлення права на захист порушує стабільність державної системи.

Трамп закликав республіканців "націоналізувати" вибори: NYT пояснило, що це означає03.02.26, 10:49 • 5033 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Демократична партія США
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп