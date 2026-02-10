$43.050.09
Трамп ограничивает право на обжалование увольнений для федеральных служащих

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Администрация Трампа завершила реформу, которая ограничивает право 50 тысяч госслужащих оспаривать увольнения. Новые правила Управления кадровой службой позволяют увольнять этих специалистов без длительных процедур.

Трамп ограничивает право на обжалование увольнений для федеральных служащих

Администрация Дональда Трампа завершила разработку реформы, которая лишает десятки тысяч госслужащих защиты от быстрого увольнения. Новые правила Управления кадровой службы (OPM) существенно ограничивают юридические возможности чиновников оспаривать свое отстранение от должностей, что является частью плана президента по реформированию государственного аппарата. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Реформа вводит категорию "Schedule Policy/Career", под которую попадут около 50 тысяч работников, задействованных в разработке госполитики. Эти специалисты теряют статус карьерных служащих и становятся "вольнонаемными", что позволяет увольнять их без длительных процедур.

Трамп подписал закон о возобновлении работы правительства США и завершении частичного шатдауна04.02.26, 06:15 • 4251 просмотр

Главное изменение – фактическая отмена права на апелляцию в Совет по вопросам защиты систем заслуг (MSPB) для этой категории должностей. Белый дом объясняет это необходимостью быстрого устранения лиц, которые могут саботировать президентские директивы.

Сопротивление профсоюзов и правовые последствия

Профсоюзы и представители Демократической партии назвали шаг Трампа возвращением к "системе патронажа", где лояльность важнее профессионализма.

Несмотря на то, что подавляющее большинство отзывов во время общественных слушаний было негативным, администрация планирует запустить механизм уже в марте 2026 года. Юристы готовят иски в суды, пытаясь доказать, что лишение права на защиту нарушает стабильность государственной системы.

Трамп призвал республиканцев "национализировать" выборы: NYT объяснила, что это значит03.02.26, 10:49 • 5033 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп