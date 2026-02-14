Білий дім показав підбірку валентинок із політичними сюжетами

Фото: x.com/WhiteHouse

До Дня усіх закоханих Білий дім опублікував добірку тематичних валентинок. Частина з них має політичний зміст і стосується міжнародних та внутрішніх тем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Білий Дім.

Деталі

Створено спеціально для тебе - йдеться у дописі.

Серед оприлюднених листівок - зображення з ув’язненим Ніколасом Мадуро.

Також у підбірці є валентинка з фразою "час розставити усі точки над "i" у контексті Гренландії.

Окремо представлено листівку у форматі указу з написом "Ти - мій Валентин" від Дональда Трампа.

Ще одна валентинка містить послання про "нелегальних мігрантів та демократів".

Нагадаємо

Адміністрація Трампа завершила реформу, яка обмежує право 50 тисяч держслужбовців оскаржувати звільнення. Нові правила Управління кадровою службою дозволяють звільняти цих фахівців без тривалих процедур.