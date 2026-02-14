Губернатор Каліфорнії Ньюсом закликав союзників у Європі сприймати політику Трампа як тимчасове явище
Київ • УНН
Губернатор Каліфорнії під час візиту до Європи закликав міжнародних партнерів не розривати стратегічні зв'язки зі США. Він наголосив, що радикальні зміни в американській зовнішній політиці під керівництвом Трампа є тимчасовим етапом.
Губернатор Каліфорнії Гевен Ньюсом під час свого візиту до Європи звернувся до міжнародних партнерів із проханням не розривати стратегічні зв’язки зі США через нинішній політичний курс Білого дому. Він наголосив, що радикальні зміни в американській зовнішній політиці під керівництвом Дональда Трампа є перехідним етапом, а не довгостроковою зміною цінностей американського суспільства. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Ньюсом, який фактично взяв на себе роль "тіньового дипломата" від Демократичної партії, провів низку зустрічей із європейськими лідерами на тлі зростаючої напруженості в НАТО та погроз Вашингтона запровадити нові торговельні мита.
Губернатор намагався запевнити союзників, що більшість штатів, зокрема Каліфорнія як п’ята економіка світу, залишаються відданими кліматичним угодам та принципам колективної безпеки.
Основний посил Ньюсома полягав у тому, що Європа має виявити терпіння та не вдаватися до радикальних кроків у відповідь на дії адміністрації Трампа. Він підкреслив, що демократичні інститути США з часом повернуться до традиційної моделі співпраці, тому важливо зберегти фундамент відносин, який будувався десятиліттями.
Реакція європейської сторони та виклики
Попри запевнення Ньюсома, європейські посадовці висловлюють скептицизм, вказуючи на реальні ризики скорочення американської військової допомоги та економічний тиск.
Багато лідерів ЄС уже почали розробку стратегій "автономного виживання", що передбачають посилення власної обороноздатності та диверсифікацію ринків збуту поза межами США.
Візит каліфорнійського губернатора також викликав критику в самому Вашингтоні: прихильники чинного президента звинуватили Ньюсома у спробі підірвати офіційну зовнішню політику держави.
