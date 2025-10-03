Мощный взрыв и пожар потрясли НПЗ в Калифорнии

Carlin Stiehl / Los Angeles Times

На нефтеперерабатывающем заводе в Эль-Сегундо в штате Калифорния в США в четверг вечером произошел взрыв и начался пожар, вызвав мощное пламя, которое было видно на многие километры, пишет УНН со ссылкой на Los Angeles Times.

Детали

Власти города Эль-Сегундо сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Chevron, но угрозы для населения и распоряжений об эвакуации не было. В некоторых районах северной части Манхэттен-Бич до 2:00 по местному времени действовал режим самоизоляции.

На видео, снятом около 21:30 по местному времени во время взрыва, видно, как вспыхнул огромный огненный шар с громким, продолжительным грохотом. Однако в течение следующего часа пламя значительно утихло, и небо практически очистилось, в то время как яркое, сильное пламя продолжало вспыхивать вблизи южной части завода Chevron.

Незадолго до 22:30 по местному времени глава округа Лос-Анджелес Холли Митчелл сообщила телеканалу KCAL, что пожар в основном локализован. Она отметила, что сообщений о пострадавших не поступало, и "нет причин для беспокойства в окрестностях". Она отметила, что власти будут следить за качеством воздуха, и рекомендовала жителям прилегающих районов по возможности оставаться в помещениях.

Мэр Эль-Сегундо Крис Пиментель сообщил телеканалу KCAL, что пожар не распространился за пределы территории НПЗ, и все сотрудники найдены. Причина пожара остается неясной, добавил он.

Клубы дыма были видны в районах Эль-Сегундо и Саут-Бэй, пожарные работали на месте и тушили пожар водой. На НПЗ есть собственная пожарная служба, другие службы штата участвовали в ликвидации пожара.

На севере Редондо-Бич дым клубился на фоне оранжевого неба.

"Это было пламя высотой 90 метров, - сказал 53-летний Кит Мор, который живет к югу от НПЗ в Манхэттен-Бич, отметив, что он живет рядом с заводом более двух десятилетий и никогда не видел ничего подобного этому аду. - Я не знал, разбился ли самолет, или произошло землетрясение, или то и другое".

Движение транспорта в районе было перекрыто.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом были проинформированы об инциденте в четверг вечером. В заявлении, опубликованном на X, Басс заявила, что Международный аэропорт Лос-Анджелеса не пострадал. Согласно заявлению, опубликованному в X, администрация губернатора координирует действия с местными органами и службами штата для защиты местного населения и обеспечения общественной безопасности.

Дополнение

Пожары на нефтеперерабатывающих заводах, как сообщается, являются неотъемлемой частью жизни в районе Саут-Бэй, где расположено несколько крупных нефтедобывающих предприятий.

В 2022 году пожарным понадобилось два часа, чтобы потушить пожар на объекте в Эль-Сегундо. В 2020 году пожар на нефтеперерабатывающем заводе Marathon Petroleum в Карсоне поднял пламя на высоту не менее 30 метров и вызвал беспокойство. Однако пожар в конечном итоге удалось локализовать, и он не нанес существенного ущерба работе завода.