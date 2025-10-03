Потужний вибух та пожежа сколихнули НПЗ у Каліфорнії

Carlin Stiehl / Los Angeles Times

На нафтопереробному заводі в Ель-Сегундо в штаті Каліфорнія у США у четвер увечері стався вибух і почалася пожежа, викликавши потужне полум'я, яке було видно на багато кілометрів, пише УНН з посиланням на Los Angeles Times.

Деталі

Влада міста Ель-Сегундо повідомила про пожежу на нафтопереробному заводі Chevron, але загрози для населення та розпоряджень про евакуацію не було. У деяких районах північної частини Мангеттен-Біч до 2:00 за місцевим часом діяв режим самоізоляції.

На відео, знятому близько 21:30 за місцевим часом під час вибуху, видно, як спалахнула величезна вогненна куля з гучним, тривалим гуркотом. Однак протягом наступної години полум'я значно вщухло, і небо практично очистилося, у той час як яскраве, сильне полум'я продовжувало спалахувати поблизу південної частини заводу Chevron.

Незадовго до 22:30 за місцевим часом голова округу Лос-Анджелес Голлі Мітчелл повідомила телеканалу KCAL, що пожежу здебільшого локалізовано. Вона зазначила, що повідомлень про постраждалих не надходило, і "немає причин для занепокоєння в околицях". Вона зазначила, що влада стежитиме за якістю повітря, і рекомендувала жителям прилеглих районів по можливості залишатися у приміщеннях.

Мер Ель-Сегундо Кріс Піментель повідомив телеканалу KCAL, що пожежа не поширилася за межі території НПЗ, і всі співробітники знайдені. Причина пожежі залишається незрозумілою, додав він.

Клуби диму були видні в районах Ель-Сегундо та Саут-Бей, пожежники працювали на місці та гасили пожежу водою. На НПЗ є власна пожежна служба, інші служби штату брали участь у ліквідації пожежі.

На півночі Редондо-Біч дим клубочився на тлі помаранчевого неба.

"Це було полум'я заввишки 90 метрів, - сказав 53-річний Кіт Мор, який живе на південь від НПЗ у Мангеттен-Біч, зазначивши, що він живе поряд із заводом більше двох десятиліть і ніколи не бачив нічого подібного до цього пекла. - Я не знав, чи розбився літак, чи стався землетрус чи то й інше".

Рух транспорту у районі було перекрито.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс та губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом були проінформовані про інцидент у четвер увечері. У заяві, опублікованій на X, Басс заявила, що Міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса не постраждав. Згідно з заявою, опублікованою у X, адміністрація губернатора координує дії з місцевими органами та службами штату для захисту місцевого населення та забезпечення громадської безпеки.

Доповнення

Пожежі на нафтопереробних заводах, як повідомляється, є невід'ємною частиною життя в районі Саут-Бей, де розташовано кілька великих нафтовидобувних підприємств.

2022 року пожежникам знадобилося дві години, щоб загасити пожежу на об'єкті в Ель-Сегундо. У 2020 році пожежа на нафтопереробному заводі Marathon Petroleum у Карсоні підняла полум'я на висоту не менше 30 метрів і викликала занепокоєння. Проте пожежу зрештою вдалося локалізувати, і вона не завдала істотних збитків роботі заводу.