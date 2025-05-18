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Взрыв возле клиники лечения бесплодия в Палм-Спрингс: ФБР назвало инцидент "актом терроризма"

Киев • УНН

 • 946 просмотра

В Палм-Спрингс произошел взрыв возле клиники лечения бесплодия. ФБР назвало это терактом, один человек погиб, есть раненые. Причины взрыва выясняются.

Взрыв возле клиники лечения бесплодия в Палм-Спрингс: ФБР назвало инцидент "актом терроризма"

Вчера, 17 мая, в американском Палм-Спрингс произошел взрыв неподалеку от клиники лечения бесплодия, в результате которого погиб один человек. Здание медицинского центра осталось целым, однако несколько пострадал офис медработников. В ФБР этот инцидент назвали "актом терроризма". Сейчас выясняют, что именно стало причиной взрыва.

Расследование инцидента продолжается, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Взрыв бомбы возле клиники лечения бесплодия в Калифорнии, в результате которого погиб один человек и четверо получили ранения, был преднамеренным актом терроризма

- заявили представители ФБР.

Детали

Взрыв произошел около 11:00 за местным временем в 1,5 км от центра Палм-Спрингс, вблизи нескольких предприятий, в частности Американского репродуктивного центра (ARC). В клинике заявили, что никто из работников заведения не пострадал.

Рино Уильямс, который был в своем ресторане неподалеку, рассказал BBC, что слышал взрыв, но сначала подумал, что разбился самолет или вертолет. Он сказал, что побежал на место происшествия, чтобы увидеть, может ли он помочь, и обнаружил сильно поврежденное здание с разрушенными стенами и автомобиль, который горел на парковке рядом.

Он также сказал, что видел iPhone на штативе, который стоял на парковке, будто его настроили на съемку или трансляцию взрыва. Уильямс рассказал, что пробежал через здание, ища раненых, но никого не нашел. Через несколько минут, по его словам, прибыли спасатели.

Реакция должностных лиц на инцидент

17 мая на пресс-конференции ФБР заявило, что это было преднамеренное нападение.

Это был преднамеренный акт терроризма. По мере развития нашего расследования мы определим, является ли это международный терроризм или внутренний терроризм

- сказал Акил Дэвис, руководитель полевого отделения ФБР в Лос-Анджелесе.

Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно. Мэр Палм-Спрингз Рон Де Харт сообщил CBS News, что источник взрыва "находился внутри транспортного средства или рядом с ним".

Начальник полиции Палм-Спрингс Энди Миллс заявил, что взрыв повредил несколько зданий, некоторые из них серьезно. Он добавил, что личность погибшего неизвестна.Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что штат координирует свои действия с местными и федеральными властями по реагированию на инцидент.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что ее проинформировали об инциденте. Королевская полиция Палм-Спрингс сообщила, что взрыв произошел на парковке возле ее здания.

Инцидент выглядел "преднамеренным"

- сообщил журналистам в субботу днем полицейский Палм-Спрингс Майк Вильегас.

Он добавил, что расследование продолжается.

Клиника осталась невредимой

В клинике репродуктивной медицины заявили, что их лаборатория, включая все яйцеклетки и эмбрионы, осталась "полностью невредимой".

Мы проводим тщательную проверку безопасности и подтвердили, что взрыв не повлиял на нашу деятельность и чувствительные медицинские зоны

- говорится в заявлении клиники.

Но доктор Махер Абдаллах, который руководит клиникой, сообщил Associated Press, что офис клиники был поврежден.

Я действительно не имею никакого представления, что произошло. Слава Богу, что сегодня у нас нет пациентов

- сказал он.

Добавим

Согласно информации на веб-сайте клиники, ARC является первым центром лечения бесплодия с полным спектром услуг и лабораторией экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в долине Коачелла.

Он предлагает такие услуги, как оценка фертильности, ЭКО, донорство и замораживание яйцеклеток, репродуктивная поддержка для однополых пар и суррогатное материнство.

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Алена Уткина

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