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Вибух біля клініки лікування безпліддя в Палм-Спрінгс: ФБР назвало інцидент "актом тероризму"

Київ • УНН

 • 1418 перегляди

У Палм-Спрінгс стався вибух біля клініки лікування безпліддя. ФБР назвало це терактом, одна людина загинула, є поранені. Причини вибуху з'ясовуються.

Вибух біля клініки лікування безпліддя в Палм-Спрінгс: ФБР назвало інцидент "актом тероризму"

Вчора, 17 травня, в американському Палм-Спрінгс стався вибух неподалік клініки лікування безпліддя у наслідок якого загинула одна людина. Будівля медичного центру залишилась цілою, проте дещо постраждав офіс медпрацівників. У ФБР цей інцидент назвали "актом тероризму". Наразі з'ясовують що саме стало причиною вибуху.

Розслідування інциденту триває пишу УНН із посиланням на BBC.

Вибух бомби біля клініки лікування безпліддя в Каліфорнії, в результаті якого загинула одна людина та четверо отримали поранення, був навмисним актом тероризму

- заявили представники ФБР.

Деталі

Вибух стався близько 11:00 за місцевим часом у 1,5 км від центру Палм-Спрінгс, поблизу кількох підприємств, зокрема Американського репродуктивного центру (ARC). У клініці заявили, що ніхто з працівників закладу не постраждав.

Ріно Вільямс, який був у своєму ресторані неподалік, розповів BBC, що чув вибух, але спочатку подумав, що розбився літак або гелікоптер. Він сказав, що побіг на місце події, щоб побачити, чи може він допомогти, і виявив сильно пошкоджену будівлю зі зруйнованими стінами та автівку, яка горіла на парковці поруч.

Він також сказав, що бачив iPhone на штативі, який стояв на парковці, ніби його налаштували на зйомку або трансляцію вибуху. Вільямс розповів, що пробіг через будівлю, шукаючи поранених, але нікого не знайшов. Через кілька хвилин за його словами прибули рятувальники.

Реакція посадовців на інцидент

17 травня на пресконференції ФБР заявило, що це був навмисний напад.

Це був навмисний акт тероризму. У міру розвитку нашого розслідування ми визначимо, чи це міжнародний тероризм, чи внутрішній тероризм

- сказав Акіл Девіс, керівник польового відділення ФБР у Лос-Анджелесі.

Що саме стало причиною вибуху наразі невідомо. Мер Палм-Спрінгз Рон Де Харт повідомив CBS News, що джерело вибуху "знаходилося всередині транспортного засобу або поруч із ним".

Начальник поліції Палм-Спрінгс Енді Міллс заявив, що вибух пошкодив кілька будівель, деякі з них серйозно. Він додав, що особа загиблого невідома.Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що штат координує свої дії з місцевою та федеральною владою щодо реагування на інцидент.

Генеральний прокурор США Пам Бонді заявила, що її проінформували про інцидент. Королівська поліція Палм-Спрінгс повідомила, що вибух стався на парковці біля її будівлі.

Інцидент виглядав "навмисним"

- повідомив журналістам у суботу вдень поліцейський Палм-Спрінгс Майк Вільєгас.

Він додав, що розслідування триває.

Клініка залишилась неушкодженою

У клініці репродуктивної медицини заявили, що їхня лабораторія, включаючи всі яйцеклітини та ембріони, залишилася "повністю неушкодженою".

Ми проводимо ретельну перевірку безпеки та підтвердили, що вибух не вплинув на нашу діяльність та чутливі медичні зони

- йдеться у заяві клініки.

Але доктор Махер Абдаллах, який керує клінікою, повідомив Associated Press, що офіс клініки був пошкоджений.

Я справді не маю жодного уявлення, що сталося. Слава Богу, що сьогодні у нас немає пацієнтів

- сказав він.

Додамо

Згідно з інформацією на вебсайті клініки, ARC є першим центром лікування безпліддя з повним спектром послуг та лабораторією екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) у долині Коачелла.

Він пропонує такі послуги, як оцінка фертильності, ЕКЗ, донорство та заморожування яйцеклітин, репродуктивна підтримка для одностатевих пар та сурогатне материнство.

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