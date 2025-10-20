$41.640.00
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать Донбасс
19 октября, 18:24
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
19 октября, 16:40
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
19 октября, 15:10
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября
19 октября, 14:19
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИ
19 октября, 09:24
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - Зеленский
Эксклюзив
19 октября, 08:44
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58
В Виннице водитель наехал на полицейского
Осколок боеприпаса попал в патрульный автомобиль на западе с участием вице-президента США Вэнса

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Металлический осколок шрапнели от преждевременно взорвавшегося боеприпаса попал в автомобиль правоохранительных органов в Калифорнии. Инцидент произошел во время мероприятия, которое посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс, без пострадавших.

Осколок боеприпаса попал в патрульный автомобиль на западе с участием вице-президента США Вэнса

Металлический осколок шрапнели от "взрывоопасного боеприпаса", который преждевременно взорвался над головами, поразил автомобиль правоохранительных органов в Калифорнии в США в субботу во время мероприятия, которое посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Подробности

Дорожный патруль Калифорнии (CHP) подтвердил информацию об инциденте, который произошел недалеко от базы Кэмп-Пендлтон в округе Сан-Диего.

Осколок стал причиной инцидента, когда сотрудники CHP обеспечивали перекрытие движения на одном из шоссе в тот же день, когда Вэнс посетил Кэмп-Пендлтон, чтобы отметить 250-летие Корпуса морской пехоты США.

Неясно, когда именно произошел инцидент в субботу. В CHP заявили, что это произошло "во время показательных учений Корпуса морской пехоты США с боевой стрельбой на автостраде, где CHP приняла решение остановить движение на время учений".

Пострадавших не было. Сотрудники CHP сообщили Корпусу морской пехоты, который затем "отменил дополнительные стрельбы боевыми снарядами над автострадой", сообщает агентство.

CHP представил внутренний отчет об инциденте с рекомендацией провести дополнительную проверку планирования, коммуникации и координации между федеральными, штатными и местными органами власти в связи с мероприятием в субботу, 18 октября, для усиления протоколов проведения будущих демонстраций и учений вблизи дорог.

Официальные лица базы Кэмп-Пендлтон подтвердили Fox News, что также проводят расследование в связи с возможным взрывом артиллерийского снаряда 155 мм за пределами указанного района поражения.

"Нам известно о сообщениях о возможном взрыве 155-миллиметрового артиллерийского снаряда в воздухе за пределами указанного района поражения во время демонстрации десантных возможностей Корпуса морской пехоты США в Кэмп-Пендлтоне, штат Калифорния, 18 октября, - говорится в заявлении команды по стратегии и операциям связи 1-го экспедиционного корпуса морской пехоты. - Демонстрация прошла тщательную оценку безопасности и намеренно была усилена, чтобы обеспечить безопасность граждан. В соответствии с установленными протоколами безопасности стрельба была прекращена. Пострадавших нет, и демонстрация завершилась в соответствии с графиком".

"Начато расследование. Мы намерены установить первопричину инцидента и применить результаты в будущих миссиях", - говорится в заявлении.

В публикации на X губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом написал, что президент Дональд Трамп и Вэнс "рисковали жизнями, чтобы устроить шоу".

"Если вы хотите отдать должное нашим военнослужащим, восстановите работу правительства и заплатите им", - сказал Ньюсом.

Спикер Палаты представителей США Джонсон не исключает самый долгий в истории шатдаун14.10.25, 09:19 • 3687 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Выборы в США
Гэвин Ньюсом
Корпус морской пехоты США
Джей Ди Вэнс
Калифорния
Дональд Трамп
Соединённые Штаты